Zürich - Die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in den USA und der höhere Ölpreis haben dem US-Dollar über das Wochenende weiteren Auftrieb gegeben. Der EUR/USD-Kurs rutschte in der Folge weit unter die 1,16er-Marke. Aktuell steht der Kurs bei 1,1567 nach 1,1594 am Freitagabend. Auch der Schweizer Franken verlor zum Dollar an Wert. Der USD/CHF-Kurs näherte sich in der Folge der 0,82er-Schwelle an und notiert aktuell bei 0,8181 nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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