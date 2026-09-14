Anzeige
Mehr »
Montag, 14.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
14.09.2026 08:33 Uhr
165 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Transaction in Own Shares -2-

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
14-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 7^th September 2026 to Friday 11^th September 
2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on 
behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in 
the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. 
  
Date of    Ordinary shares  Volume weighted    Lowest price Highest price 
purchase   purchased     Average Price Paid   paid (GBp)  paid (GBp) 
                (GBp) 
07/09/2026             50,000 693.2954        683.5    700.0 
08/09/2026             50,000 685.1862        682.5    688.0 
09/09/2026             50,000 680.6721        675.0    685.0 
10/09/2026             50,000 677.7915        674.0    682.0 
11/09/2026             50,000 674.7597        665.0    679.5

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 14,429,781 and the total number of voting rights in the Company is 174,616,669.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
07/09/2026  228         684.00     16:22:59     00082628370TRLO0 XLON 
07/09/2026  384         684.00     16:16:12     00082627922TRLO0 XLON 
07/09/2026  857         685.50     16:16:09     00082627918TRLO0 XLON 
07/09/2026  795         685.00     16:12:16     00082627663TRLO0 XLON 
07/09/2026  891         684.00     16:04:36     00082627313TRLO0 XLON 
07/09/2026  935         684.50     15:57:36     00082626639TRLO0 XLON 
07/09/2026  881         685.50     15:56:02     00082626513TRLO0 XLON 
07/09/2026  801         685.50     15:55:02     00082626408TRLO0 XLON 
07/09/2026  872         685.50     15:54:02     00082626360TRLO0 XLON 
07/09/2026  857         683.50     15:47:36     00082625974TRLO0 XLON 
07/09/2026  831         684.50     15:40:03     00082625564TRLO0 XLON 
07/09/2026  787         685.00     15:39:34     00082625539TRLO0 XLON 
07/09/2026  947         685.50     15:32:34     00082625125TRLO0 XLON 
07/09/2026  943         686.50     15:19:09     00082624422TRLO0 XLON 
07/09/2026  867         687.00     15:19:09     00082624421TRLO0 XLON 
07/09/2026  922         687.00     15:19:09     00082624420TRLO0 XLON 
07/09/2026  912         688.50     15:05:11     00082623805TRLO0 XLON 
07/09/2026  182         690.50     14:51:10     00082623138TRLO0 XLON 
07/09/2026  333         690.50     14:51:10     00082623137TRLO0 XLON 
07/09/2026  332         690.00     14:51:10     00082623136TRLO0 XLON 
07/09/2026  856         689.50     14:51:10     00082623135TRLO0 XLON 
07/09/2026  393         690.50     14:43:37     00082622755TRLO0 XLON 
07/09/2026  105         690.50     14:43:37     00082622754TRLO0 XLON 
07/09/2026  898         692.50     14:37:00     00082622359TRLO0 XLON 
07/09/2026  861         692.50     14:37:00     00082622358TRLO0 XLON 
07/09/2026  895         693.50     14:33:55     00082622234TRLO0 XLON 
07/09/2026  962         691.50     14:30:20     00082622079TRLO0 XLON 
07/09/2026  778         692.00     14:12:00     00082621566TRLO0 XLON 
07/09/2026  964         697.50     13:56:26     00082620945TRLO0 XLON 
07/09/2026  106         697.50     13:56:26     00082620944TRLO0 XLON 
07/09/2026  708         697.50     13:48:52     00082620808TRLO0 XLON 
07/09/2026  88          697.50     13:48:52     00082620807TRLO0 XLON 
07/09/2026  788         698.00     13:41:00     00082620692TRLO0 XLON 
07/09/2026  784         698.00     13:41:00     00082620691TRLO0 XLON 
07/09/2026  1024         698.50     13:41:00     00082620690TRLO0 XLON 
07/09/2026  130         695.00     13:18:41     00082620331TRLO0 XLON 
07/09/2026  79          695.00     13:18:41     00082620330TRLO0 XLON 
07/09/2026  924         696.50     12:59:30     00082620016TRLO0 XLON 
07/09/2026  691         696.00     12:08:50     00082619233TRLO0 XLON 
07/09/2026  146         696.00     12:08:50     00082619232TRLO0 XLON 
07/09/2026  302         697.50     12:02:14     00082619132TRLO0 XLON 
07/09/2026  22          697.50     12:02:14     00082619131TRLO0 XLON 
07/09/2026  1164         698.00     12:02:00     00082619048TRLO0 XLON 
07/09/2026  91          699.00     11:58:20     00082618914TRLO0 XLON 
07/09/2026  169         699.00     11:58:20     00082618913TRLO0 XLON 
07/09/2026  892         700.00     11:47:24     00082618639TRLO0 XLON 
07/09/2026  2305         700.00     11:47:24     00082618638TRLO0 XLON 
07/09/2026  491         700.00     11:40:01     00082618559TRLO0 XLON 
07/09/2026  857         700.00     11:28:51     00082618359TRLO0 XLON 
07/09/2026  795         700.00     11:25:01     00082618220TRLO0 XLON 
07/09/2026  858         700.00     11:25:01     00082618219TRLO0 XLON 
07/09/2026  886         700.00     11:25:01     00082618218TRLO0 XLON 
07/09/2026  2046         700.00     11:25:01     00082618217TRLO0 XLON 
07/09/2026  783         700.00     11:25:01     00082618216TRLO0 XLON 
07/09/2026  539         700.00     11:25:01     00082618215TRLO0 XLON 
07/09/2026  857         700.00     11:25:01     00082618214TRLO0 XLON 
07/09/2026  412         700.00     10:54:09     00082617525TRLO0 XLON 
07/09/2026  947         696.50     09:46:23     00082615156TRLO0 XLON 
07/09/2026  777         695.00     09:21:07     00082613948TRLO0 XLON 
07/09/2026  855         695.00     09:12:16     00082613639TRLO0 XLON 
07/09/2026  758         695.00     09:12:15     00082613622TRLO0 XLON 
07/09/2026  897         695.00     09:12:15     00082613621TRLO0 XLON 
07/09/2026  37          695.00     09:12:15     00082613620TRLO0 XLON 
07/09/2026  886         695.00     09:00:04     00082612887TRLO0 XLON 
07/09/2026  794         695.00     08:45:08     00082612234TRLO0 XLON 
07/09/2026  944         695.00     08:45:08     00082612233TRLO0 XLON 
07/09/2026  950         695.00     08:45:08     00082612232TRLO0 XLON 
07/09/2026  1146         687.50     08:14:45     00082611018TRLO0 XLON 
07/09/2026  803         689.50     08:14:45     00082611017TRLO0 XLON 
08/09/2026  669         687.50     16:15:54     00082648166TRLO0 XLON 
08/09/2026  516         687.50     16:12:47     00082647976TRLO0 XLON 
08/09/2026  1924         688.00     16:11:00     00082647904TRLO0 XLON 
08/09/2026  809         684.00     15:37:40     00082646015TRLO0 XLON 
08/09/2026  793         684.00     15:37:40     00082646014TRLO0 XLON 
08/09/2026  604         685.00     15:29:58     00082645667TRLO0 XLON 
08/09/2026  536         685.00     15:29:58     00082645665TRLO0 XLON 
08/09/2026  2          682.50     15:02:12     00082644392TRLO0 XLON 
08/09/2026  919         682.50     15:02:12     00082644391TRLO0 XLON 
08/09/2026  834         684.00     14:43:29     00082643709TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

DJ Transaction in Own Shares -2- 

08/09/2026  831         684.00     14:40:04     00082643573TRLO0 XLON 
08/09/2026  14          684.00     14:36:32     00082643332TRLO0 XLON 
08/09/2026  931         684.00     14:36:32     00082643331TRLO0 XLON 
08/09/2026  814         685.00     14:30:26     00082642963TRLO0 XLON 
08/09/2026  914         686.00     14:21:12     00082642560TRLO0 XLON 
08/09/2026  835         685.00     14:16:26     00082642325TRLO0 XLON 
08/09/2026  103         685.50     13:52:12     00082641436TRLO0 XLON 
08/09/2026  314         685.50     13:52:12     00082641435TRLO0 XLON 
08/09/2026  474         685.50     13:52:12     00082641434TRLO0 XLON 
08/09/2026  313         685.00     13:52:12     00082641433TRLO0 XLON 
08/09/2026  1483         685.00     13:52:12     00082641431TRLO0 XLON 
08/09/2026  474         685.00     13:52:12     00082641430TRLO0 XLON 
08/09/2026  781         685.00     13:52:12     00082641429TRLO0 XLON 
08/09/2026  312         686.00     13:52:12     00082641428TRLO0 XLON 
08/09/2026  775         685.50     12:58:50     00082640084TRLO0 XLON 
08/09/2026  1          685.50     12:58:50     00082640083TRLO0 XLON 
08/09/2026  917         684.00     12:43:18     00082639626TRLO0 XLON 
08/09/2026  860         684.00     12:23:44     00082639245TRLO0 XLON 
08/09/2026  821         684.00     12:20:59     00082639204TRLO0 XLON 
08/09/2026  961         685.00     11:51:43     00082638553TRLO0 XLON 
08/09/2026  409         685.50     11:49:51     00082638502TRLO0 XLON 
08/09/2026  335         685.50     11:49:51     00082638501TRLO0 XLON 
08/09/2026  202         685.50     11:49:51     00082638500TRLO0 XLON 
08/09/2026  898         685.50     11:49:45     00082638486TRLO0 XLON 
08/09/2026  258         686.50     11:49:38     00082638482TRLO0 XLON 
08/09/2026  564         686.50     11:49:38     00082638481TRLO0 XLON 
08/09/2026  891         684.00     11:41:16     00082638280TRLO0 XLON 
08/09/2026  921         684.50     11:40:37     00082638274TRLO0 XLON 
08/09/2026  962         685.00     11:40:37     00082638273TRLO0 XLON 
08/09/2026  62          686.00     11:30:17     00082638176TRLO0 XLON 
08/09/2026  353         686.00     11:30:17     00082638175TRLO0 XLON 
08/09/2026  525         686.00     11:30:17     00082638174TRLO0 XLON 
08/09/2026  883         685.50     11:05:21     00082637687TRLO0 XLON 
08/09/2026  15000        685.50     11:05:20     00082637686TRLO0 XLON 
08/09/2026  899         685.50     10:43:11     00082636935TRLO0 XLON 
08/09/2026  850         683.00     10:03:59     00082635689TRLO0 XLON 
08/09/2026  827         683.50     09:37:45     00082634282TRLO0 XLON 
08/09/2026  884         683.50     09:37:45     00082634281TRLO0 XLON 
08/09/2026  250         683.50     09:14:21     00082633137TRLO0 XLON 
08/09/2026  624         683.50     09:14:21     00082633138TRLO0 XLON 
08/09/2026  823         684.50     09:04:24     00082632735TRLO0 XLON 
08/09/2026  133         685.50     08:57:43     00082632286TRLO0 XLON 
08/09/2026  814         685.50     08:57:43     00082632287TRLO0 XLON 
08/09/2026  906         688.00     08:32:18     00082630930TRLO0 XLON 
08/09/2026  157         686.50     08:15:27     00082630153TRLO0 XLON 
08/09/2026  36          686.50     08:15:27     00082630154TRLO0 XLON 
09/09/2026  407         682.00     16:25:27     00082675741TRLO0 XLON 
09/09/2026  176         682.50     16:16:00     00082674926TRLO0 XLON 
09/09/2026  283         682.50     16:15:51     00082674914TRLO0 XLON 
09/09/2026  26          682.50     16:15:51     00082674913TRLO0 XLON 
09/09/2026  211         682.50     16:15:51     00082674911TRLO0 XLON 
09/09/2026  715         682.00     16:12:32     00082674505TRLO0 XLON 
09/09/2026  303         682.00     16:12:32     00082674506TRLO0 XLON 
09/09/2026  8          682.00     16:12:32     00082674507TRLO0 XLON 
09/09/2026  868         682.00     16:07:32     00082674052TRLO0 XLON 
09/09/2026  103         682.50     16:04:42     00082673790TRLO0 XLON 
09/09/2026  148         682.50     16:04:42     00082673791TRLO0 XLON 
09/09/2026  590         682.50     16:04:42     00082673792TRLO0 XLON 
09/09/2026  815         683.00     15:58:25     00082673317TRLO0 XLON 
09/09/2026  528         683.50     15:54:11     00082672982TRLO0 XLON 
09/09/2026  940         683.50     15:54:11     00082672983TRLO0 XLON 
09/09/2026  63          683.50     15:54:11     00082672984TRLO0 XLON 
09/09/2026  281         683.50     15:54:11     00082672980TRLO0 XLON 
09/09/2026  977         682.00     15:41:27     00082672061TRLO0 XLON 
09/09/2026  814         682.00     15:35:02     00082671705TRLO0 XLON 
09/09/2026  913         682.00     15:35:02     00082671706TRLO0 XLON 
09/09/2026  843         682.50     15:31:29     00082671541TRLO0 XLON 
09/09/2026  1445         682.50     15:19:23     00082670740TRLO0 XLON 
09/09/2026  2269         682.50     15:19:23     00082670739TRLO0 XLON 
09/09/2026  943         682.00     14:59:19     00082668883TRLO0 XLON 
09/09/2026  287         683.50     14:53:00     00082668469TRLO0 XLON 
09/09/2026  153         683.50     14:53:00     00082668470TRLO0 XLON 
09/09/2026  842         684.50     14:53:00     00082668466TRLO0 XLON 
09/09/2026  144         684.00     14:53:00     00082668467TRLO0 XLON 
09/09/2026  455         684.00     14:53:00     00082668468TRLO0 XLON 
09/09/2026  243         684.00     14:52:31     00082668426TRLO0 XLON 
09/09/2026  6          684.50     14:50:30     00082668346TRLO0 XLON 
09/09/2026  84          684.50     14:50:10     00082668328TRLO0 XLON 
09/09/2026  854         684.50     14:49:10     00082668246TRLO0 XLON 
09/09/2026  227         682.00     14:44:40     00082667904TRLO0 XLON 
09/09/2026  878         680.00     14:32:54     00082666567TRLO0 XLON 
09/09/2026  930         681.00     14:32:38     00082666532TRLO0 XLON 
09/09/2026  938         681.00     14:30:31     00082666267TRLO0 XLON 
09/09/2026  957         679.50     14:24:29     00082666028TRLO0 XLON 
09/09/2026  831         679.50     14:24:29     00082666029TRLO0 XLON 
09/09/2026  872         679.50     14:24:29     00082666030TRLO0 XLON 
09/09/2026  1050         679.00     13:41:30     00082664201TRLO0 XLON 
09/09/2026  983         680.00     13:37:30     00082663977TRLO0 XLON 
09/09/2026  897         677.50     13:08:35     00082662605TRLO0 XLON 
09/09/2026  904         677.50     13:02:05     00082661692TRLO0 XLON 
09/09/2026  990         680.50     13:01:52     00082661673TRLO0 XLON 
09/09/2026  912         680.50     13:01:52     00082661674TRLO0 XLON 
09/09/2026  598         680.50     12:52:50     00082661160TRLO0 XLON 
09/09/2026  306         680.50     12:52:07     00082661146TRLO0 XLON 
09/09/2026  870         676.00     12:21:50     00082659456TRLO0 XLON 
09/09/2026  984         677.00     12:00:41     00082658158TRLO0 XLON 
09/09/2026  937         677.00     11:59:34     00082658032TRLO0 XLON 
09/09/2026  812         675.00     11:48:00     00082657565TRLO0 XLON 
09/09/2026  869         676.50     11:35:39     00082657209TRLO0 XLON 
09/09/2026  946         677.50     11:35:39     00082657207TRLO0 XLON 
09/09/2026  1178         677.00     11:35:39     00082657208TRLO0 XLON 
09/09/2026  964         678.00     11:31:20     00082656966TRLO0 XLON 
09/09/2026  922         676.50     11:19:08     00082656569TRLO0 XLON 
09/09/2026  1117         677.00     11:18:52     00082656563TRLO0 XLON 
09/09/2026  1284         678.00     11:18:45     00082656562TRLO0 XLON 
09/09/2026  247         678.00     11:17:00     00082656457TRLO0 XLON 
09/09/2026  1431         678.00     11:16:28     00082656446TRLO0 XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.