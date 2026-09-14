Transaction in Own Shares -3

DJ Transaction in Own Shares
Molten Ventures Plc (GROW) Transaction in Own Shares 14-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Molten Ventures plc ("Molten" or the "Company") Transaction in own shares Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 7^th September 2026 to Friday 11^th September 2026, Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 30 July 2026. Date of Ordinary shares Volume weighted Lowest price Highest price purchase purchased Average Price Paid paid (GBp) paid (GBp) (GBp) 07/09/2026 50,000 693.2954 683.5 700.0 08/09/2026 50,000 685.1862 682.5 688.0 09/09/2026 50,000 680.6721 675.0 685.0 10/09/2026 50,000 677.7915 674.0 682.0 11/09/2026 50,000 674.7597 665.0 679.5
Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 14,429,781 and the total number of voting rights in the Company is 174,616,669.
The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.
Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50
Individual transactions
Transaction Time of Transaction Trading Date Number of ordinary price (GBp) transaction (UK reference number venue shares purchased Time) 07/09/2026 228 684.00 16:22:59 00082628370TRLO0 XLON 07/09/2026 384 684.00 16:16:12 00082627922TRLO0 XLON 07/09/2026 857 685.50 16:16:09 00082627918TRLO0 XLON 07/09/2026 795 685.00 16:12:16 00082627663TRLO0 XLON 07/09/2026 891 684.00 16:04:36 00082627313TRLO0 XLON 07/09/2026 935 684.50 15:57:36 00082626639TRLO0 XLON 07/09/2026 881 685.50 15:56:02 00082626513TRLO0 XLON 07/09/2026 801 685.50 15:55:02 00082626408TRLO0 XLON 07/09/2026 872 685.50 15:54:02 00082626360TRLO0 XLON 07/09/2026 857 683.50 15:47:36 00082625974TRLO0 XLON 07/09/2026 831 684.50 15:40:03 00082625564TRLO0 XLON 07/09/2026 787 685.00 15:39:34 00082625539TRLO0 XLON 07/09/2026 947 685.50 15:32:34 00082625125TRLO0 XLON 07/09/2026 943 686.50 15:19:09 00082624422TRLO0 XLON 07/09/2026 867 687.00 15:19:09 00082624421TRLO0 XLON 07/09/2026 922 687.00 15:19:09 00082624420TRLO0 XLON 07/09/2026 912 688.50 15:05:11 00082623805TRLO0 XLON 07/09/2026 182 690.50 14:51:10 00082623138TRLO0 XLON 07/09/2026 333 690.50 14:51:10 00082623137TRLO0 XLON 07/09/2026 332 690.00 14:51:10 00082623136TRLO0 XLON 07/09/2026 856 689.50 14:51:10 00082623135TRLO0 XLON 07/09/2026 393 690.50 14:43:37 00082622755TRLO0 XLON 07/09/2026 105 690.50 14:43:37 00082622754TRLO0 XLON 07/09/2026 898 692.50 14:37:00 00082622359TRLO0 XLON 07/09/2026 861 692.50 14:37:00 00082622358TRLO0 XLON 07/09/2026 895 693.50 14:33:55 00082622234TRLO0 XLON 07/09/2026 962 691.50 14:30:20 00082622079TRLO0 XLON 07/09/2026 778 692.00 14:12:00 00082621566TRLO0 XLON 07/09/2026 964 697.50 13:56:26 00082620945TRLO0 XLON 07/09/2026 106 697.50 13:56:26 00082620944TRLO0 XLON 07/09/2026 708 697.50 13:48:52 00082620808TRLO0 XLON 07/09/2026 88 697.50 13:48:52 00082620807TRLO0 XLON 07/09/2026 788 698.00 13:41:00 00082620692TRLO0 XLON 07/09/2026 784 698.00 13:41:00 00082620691TRLO0 XLON 07/09/2026 1024 698.50 13:41:00 00082620690TRLO0 XLON 07/09/2026 130 695.00 13:18:41 00082620331TRLO0 XLON 07/09/2026 79 695.00 13:18:41 00082620330TRLO0 XLON 07/09/2026 924 696.50 12:59:30 00082620016TRLO0 XLON 07/09/2026 691 696.00 12:08:50 00082619233TRLO0 XLON 07/09/2026 146 696.00 12:08:50 00082619232TRLO0 XLON 07/09/2026 302 697.50 12:02:14 00082619132TRLO0 XLON 07/09/2026 22 697.50 12:02:14 00082619131TRLO0 XLON 07/09/2026 1164 698.00 12:02:00 00082619048TRLO0 XLON 07/09/2026 91 699.00 11:58:20 00082618914TRLO0 XLON 07/09/2026 169 699.00 11:58:20 00082618913TRLO0 XLON 07/09/2026 892 700.00 11:47:24 00082618639TRLO0 XLON 07/09/2026 2305 700.00 11:47:24 00082618638TRLO0 XLON 07/09/2026 491 700.00 11:40:01 00082618559TRLO0 XLON 07/09/2026 857 700.00 11:28:51 00082618359TRLO0 XLON 07/09/2026 795 700.00 11:25:01 00082618220TRLO0 XLON 07/09/2026 858 700.00 11:25:01 00082618219TRLO0 XLON 07/09/2026 886 700.00 11:25:01 00082618218TRLO0 XLON 07/09/2026 2046 700.00 11:25:01 00082618217TRLO0 XLON 07/09/2026 783 700.00 11:25:01 00082618216TRLO0 XLON 07/09/2026 539 700.00 11:25:01 00082618215TRLO0 XLON 07/09/2026 857 700.00 11:25:01 00082618214TRLO0 XLON 07/09/2026 412 700.00 10:54:09 00082617525TRLO0 XLON 07/09/2026 947 696.50 09:46:23 00082615156TRLO0 XLON 07/09/2026 777 695.00 09:21:07 00082613948TRLO0 XLON 07/09/2026 855 695.00 09:12:16 00082613639TRLO0 XLON 07/09/2026 758 695.00 09:12:15 00082613622TRLO0 XLON 07/09/2026 897 695.00 09:12:15 00082613621TRLO0 XLON 07/09/2026 37 695.00 09:12:15 00082613620TRLO0 XLON 07/09/2026 886 695.00 09:00:04 00082612887TRLO0 XLON 07/09/2026 794 695.00 08:45:08 00082612234TRLO0 XLON 07/09/2026 944 695.00 08:45:08 00082612233TRLO0 XLON 07/09/2026 950 695.00 08:45:08 00082612232TRLO0 XLON 07/09/2026 1146 687.50 08:14:45 00082611018TRLO0 XLON 07/09/2026 803 689.50 08:14:45 00082611017TRLO0 XLON 08/09/2026 669 687.50 16:15:54 00082648166TRLO0 XLON 08/09/2026 516 687.50 16:12:47 00082647976TRLO0 XLON 08/09/2026 1924 688.00 16:11:00 00082647904TRLO0 XLON 08/09/2026 809 684.00 15:37:40 00082646015TRLO0 XLON 08/09/2026 793 684.00 15:37:40 00082646014TRLO0 XLON 08/09/2026 604 685.00 15:29:58 00082645667TRLO0 XLON 08/09/2026 536 685.00 15:29:58 00082645665TRLO0 XLON 08/09/2026 2 682.50 15:02:12 00082644392TRLO0 XLON 08/09/2026 919 682.50 15:02:12 00082644391TRLO0 XLON 08/09/2026 834 684.00 14:43:29 00082643709TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -2-
08/09/2026 831 684.00 14:40:04 00082643573TRLO0 XLON 08/09/2026 14 684.00 14:36:32 00082643332TRLO0 XLON 08/09/2026 931 684.00 14:36:32 00082643331TRLO0 XLON 08/09/2026 814 685.00 14:30:26 00082642963TRLO0 XLON 08/09/2026 914 686.00 14:21:12 00082642560TRLO0 XLON 08/09/2026 835 685.00 14:16:26 00082642325TRLO0 XLON 08/09/2026 103 685.50 13:52:12 00082641436TRLO0 XLON 08/09/2026 314 685.50 13:52:12 00082641435TRLO0 XLON 08/09/2026 474 685.50 13:52:12 00082641434TRLO0 XLON 08/09/2026 313 685.00 13:52:12 00082641433TRLO0 XLON 08/09/2026 1483 685.00 13:52:12 00082641431TRLO0 XLON 08/09/2026 474 685.00 13:52:12 00082641430TRLO0 XLON 08/09/2026 781 685.00 13:52:12 00082641429TRLO0 XLON 08/09/2026 312 686.00 13:52:12 00082641428TRLO0 XLON 08/09/2026 775 685.50 12:58:50 00082640084TRLO0 XLON 08/09/2026 1 685.50 12:58:50 00082640083TRLO0 XLON 08/09/2026 917 684.00 12:43:18 00082639626TRLO0 XLON 08/09/2026 860 684.00 12:23:44 00082639245TRLO0 XLON 08/09/2026 821 684.00 12:20:59 00082639204TRLO0 XLON 08/09/2026 961 685.00 11:51:43 00082638553TRLO0 XLON 08/09/2026 409 685.50 11:49:51 00082638502TRLO0 XLON 08/09/2026 335 685.50 11:49:51 00082638501TRLO0 XLON 08/09/2026 202 685.50 11:49:51 00082638500TRLO0 XLON 08/09/2026 898 685.50 11:49:45 00082638486TRLO0 XLON 08/09/2026 258 686.50 11:49:38 00082638482TRLO0 XLON 08/09/2026 564 686.50 11:49:38 00082638481TRLO0 XLON 08/09/2026 891 684.00 11:41:16 00082638280TRLO0 XLON 08/09/2026 921 684.50 11:40:37 00082638274TRLO0 XLON 08/09/2026 962 685.00 11:40:37 00082638273TRLO0 XLON 08/09/2026 62 686.00 11:30:17 00082638176TRLO0 XLON 08/09/2026 353 686.00 11:30:17 00082638175TRLO0 XLON 08/09/2026 525 686.00 11:30:17 00082638174TRLO0 XLON 08/09/2026 883 685.50 11:05:21 00082637687TRLO0 XLON 08/09/2026 15000 685.50 11:05:20 00082637686TRLO0 XLON 08/09/2026 899 685.50 10:43:11 00082636935TRLO0 XLON 08/09/2026 850 683.00 10:03:59 00082635689TRLO0 XLON 08/09/2026 827 683.50 09:37:45 00082634282TRLO0 XLON 08/09/2026 884 683.50 09:37:45 00082634281TRLO0 XLON 08/09/2026 250 683.50 09:14:21 00082633137TRLO0 XLON 08/09/2026 624 683.50 09:14:21 00082633138TRLO0 XLON 08/09/2026 823 684.50 09:04:24 00082632735TRLO0 XLON 08/09/2026 133 685.50 08:57:43 00082632286TRLO0 XLON 08/09/2026 814 685.50 08:57:43 00082632287TRLO0 XLON 08/09/2026 906 688.00 08:32:18 00082630930TRLO0 XLON 08/09/2026 157 686.50 08:15:27 00082630153TRLO0 XLON 08/09/2026 36 686.50 08:15:27 00082630154TRLO0 XLON 09/09/2026 407 682.00 16:25:27 00082675741TRLO0 XLON 09/09/2026 176 682.50 16:16:00 00082674926TRLO0 XLON 09/09/2026 283 682.50 16:15:51 00082674914TRLO0 XLON 09/09/2026 26 682.50 16:15:51 00082674913TRLO0 XLON 09/09/2026 211 682.50 16:15:51 00082674911TRLO0 XLON 09/09/2026 715 682.00 16:12:32 00082674505TRLO0 XLON 09/09/2026 303 682.00 16:12:32 00082674506TRLO0 XLON 09/09/2026 8 682.00 16:12:32 00082674507TRLO0 XLON 09/09/2026 868 682.00 16:07:32 00082674052TRLO0 XLON 09/09/2026 103 682.50 16:04:42 00082673790TRLO0 XLON 09/09/2026 148 682.50 16:04:42 00082673791TRLO0 XLON 09/09/2026 590 682.50 16:04:42 00082673792TRLO0 XLON 09/09/2026 815 683.00 15:58:25 00082673317TRLO0 XLON 09/09/2026 528 683.50 15:54:11 00082672982TRLO0 XLON 09/09/2026 940 683.50 15:54:11 00082672983TRLO0 XLON 09/09/2026 63 683.50 15:54:11 00082672984TRLO0 XLON 09/09/2026 281 683.50 15:54:11 00082672980TRLO0 XLON 09/09/2026 977 682.00 15:41:27 00082672061TRLO0 XLON 09/09/2026 814 682.00 15:35:02 00082671705TRLO0 XLON 09/09/2026 913 682.00 15:35:02 00082671706TRLO0 XLON 09/09/2026 843 682.50 15:31:29 00082671541TRLO0 XLON 09/09/2026 1445 682.50 15:19:23 00082670740TRLO0 XLON 09/09/2026 2269 682.50 15:19:23 00082670739TRLO0 XLON 09/09/2026 943 682.00 14:59:19 00082668883TRLO0 XLON 09/09/2026 287 683.50 14:53:00 00082668469TRLO0 XLON 09/09/2026 153 683.50 14:53:00 00082668470TRLO0 XLON 09/09/2026 842 684.50 14:53:00 00082668466TRLO0 XLON 09/09/2026 144 684.00 14:53:00 00082668467TRLO0 XLON 09/09/2026 455 684.00 14:53:00 00082668468TRLO0 XLON 09/09/2026 243 684.00 14:52:31 00082668426TRLO0 XLON 09/09/2026 6 684.50 14:50:30 00082668346TRLO0 XLON 09/09/2026 84 684.50 14:50:10 00082668328TRLO0 XLON 09/09/2026 854 684.50 14:49:10 00082668246TRLO0 XLON 09/09/2026 227 682.00 14:44:40 00082667904TRLO0 XLON 09/09/2026 878 680.00 14:32:54 00082666567TRLO0 XLON 09/09/2026 930 681.00 14:32:38 00082666532TRLO0 XLON 09/09/2026 938 681.00 14:30:31 00082666267TRLO0 XLON 09/09/2026 957 679.50 14:24:29 00082666028TRLO0 XLON 09/09/2026 831 679.50 14:24:29 00082666029TRLO0 XLON 09/09/2026 872 679.50 14:24:29 00082666030TRLO0 XLON 09/09/2026 1050 679.00 13:41:30 00082664201TRLO0 XLON 09/09/2026 983 680.00 13:37:30 00082663977TRLO0 XLON 09/09/2026 897 677.50 13:08:35 00082662605TRLO0 XLON 09/09/2026 904 677.50 13:02:05 00082661692TRLO0 XLON 09/09/2026 990 680.50 13:01:52 00082661673TRLO0 XLON 09/09/2026 912 680.50 13:01:52 00082661674TRLO0 XLON 09/09/2026 598 680.50 12:52:50 00082661160TRLO0 XLON 09/09/2026 306 680.50 12:52:07 00082661146TRLO0 XLON 09/09/2026 870 676.00 12:21:50 00082659456TRLO0 XLON 09/09/2026 984 677.00 12:00:41 00082658158TRLO0 XLON 09/09/2026 937 677.00 11:59:34 00082658032TRLO0 XLON 09/09/2026 812 675.00 11:48:00 00082657565TRLO0 XLON 09/09/2026 869 676.50 11:35:39 00082657209TRLO0 XLON 09/09/2026 946 677.50 11:35:39 00082657207TRLO0 XLON 09/09/2026 1178 677.00 11:35:39 00082657208TRLO0 XLON 09/09/2026 964 678.00 11:31:20 00082656966TRLO0 XLON 09/09/2026 922 676.50 11:19:08 00082656569TRLO0 XLON 09/09/2026 1117 677.00 11:18:52 00082656563TRLO0 XLON 09/09/2026 1284 678.00 11:18:45 00082656562TRLO0 XLON 09/09/2026 247 678.00 11:17:00 00082656457TRLO0 XLON 09/09/2026 1431 678.00 11:16:28 00082656446TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)
DJ Transaction in Own Shares -3-
09/09/2026 904 680.50 10:39:15 00082655336TRLO0 XLON 09/09/2026 886 681.00 10:34:14 00082655265TRLO0 XLON 09/09/2026 668 684.00 10:23:20 00082654843TRLO0 XLON 09/09/2026 288 684.00 10:20:41 00082654806TRLO0 XLON 09/09/2026 247 683.50 10:04:51 00082654342TRLO0 XLON 09/09/2026 758 684.00 09:38:56 00082653370TRLO0 XLON 09/09/2026 96 684.00 09:38:56 00082653369TRLO0 XLON 09/09/2026 976 685.00 09:34:25 00082653263TRLO0 XLON 09/09/2026 861 685.00 09:09:29 00082652360TRLO0 XLON 09/09/2026 819 685.00 09:05:30 00082652091TRLO0 XLON 09/09/2026 926 682.00 08:25:28 00082650478TRLO0 XLON 10/09/2026 548 681.50 16:19:08 00082702510TRLO0 XLON 10/09/2026 254 681.50 16:16:17 00082702338TRLO0 XLON 10/09/2026 708 681.50 16:16:17 00082702337TRLO0 XLON 10/09/2026 173 681.50 16:16:17 00082702336TRLO0 XLON 10/09/2026 431 682.00 16:12:13 00082701936TRLO0 XLON 10/09/2026 295 682.00 16:12:13 00082701935TRLO0 XLON 10/09/2026 58 682.00 16:12:13 00082701934TRLO0 XLON 10/09/2026 1073 680.00 16:10:17 00082701813TRLO0 XLON 10/09/2026 185 680.00 16:10:17 00082701812TRLO0 XLON 10/09/2026 79 679.50 16:09:17 00082701682TRLO0 XLON 10/09/2026 210 679.50 16:09:17 00082701681TRLO0 XLON 10/09/2026 221 678.50 16:00:30 00082700759TRLO0 XLON 10/09/2026 685 678.50 16:00:30 00082700758TRLO0 XLON 10/09/2026 891 678.50 16:00:30 00082700757TRLO0 XLON 10/09/2026 891 677.00 15:52:17 00082699767TRLO0 XLON 10/09/2026 962 677.00 15:45:17 00082699334TRLO0 XLON 10/09/2026 900 676.50 15:38:25 00082698665TRLO0 XLON 10/09/2026 207 676.00 15:34:52 00082698394TRLO0 XLON 10/09/2026 998 677.00 15:26:01 00082698021TRLO0 XLON 10/09/2026 318 678.00 15:24:24 00082697923TRLO0 XLON 10/09/2026 168 678.00 15:24:24 00082697922TRLO0 XLON 10/09/2026 315 678.00 15:23:10 00082697851TRLO0 XLON 10/09/2026 125 678.00 15:23:10 00082697850TRLO0 XLON 10/09/2026 197 678.00 15:13:50 00082696716TRLO0 XLON 10/09/2026 170 678.00 15:13:50 00082696715TRLO0 XLON 10/09/2026 315 678.00 15:13:50 00082696714TRLO0 XLON 10/09/2026 976 678.00 15:06:16 00082696185TRLO0 XLON 10/09/2026 881 677.50 14:58:52 00082695659TRLO0 XLON 10/09/2026 390 679.00 14:48:33 00082695139TRLO0 XLON 10/09/2026 507 679.00 14:48:33 00082695138TRLO0 XLON 10/09/2026 852 679.50 14:45:31 00082694956TRLO0 XLON 10/09/2026 852 680.00 14:45:25 00082694951TRLO0 XLON 10/09/2026 217 679.50 14:40:00 00082694704TRLO0 XLON 10/09/2026 54 678.50 14:37:25 00082694524TRLO0 XLON 10/09/2026 53 678.50 14:37:25 00082694523TRLO0 XLON 10/09/2026 37 674.00 14:20:39 00082693571TRLO0 XLON 10/09/2026 919 674.00 14:20:00 00082693547TRLO0 XLON 10/09/2026 446 674.00 14:15:02 00082693321TRLO0 XLON 10/09/2026 501 674.00 14:15:02 00082693320TRLO0 XLON 10/09/2026 813 675.50 13:34:02 00082691729TRLO0 XLON 10/09/2026 975 676.00 13:31:34 00082691253TRLO0 XLON 10/09/2026 951 678.00 13:12:37 00082690340TRLO0 XLON 10/09/2026 839 679.50 12:59:44 00082689707TRLO0 XLON 10/09/2026 880 680.00 12:50:22 00082689285TRLO0 XLON 10/09/2026 884 680.00 12:50:22 00082689284TRLO0 XLON 10/09/2026 2 680.00 12:47:39 00082689235TRLO0 XLON 10/09/2026 862 677.00 12:31:00 00082688525TRLO0 XLON 10/09/2026 120 677.00 12:30:04 00082688495TRLO0 XLON 10/09/2026 822 678.00 12:24:50 00082688395TRLO0 XLON 10/09/2026 888 678.50 12:22:51 00082688369TRLO0 XLON 10/09/2026 926 678.00 12:16:51 00082688135TRLO0 XLON 10/09/2026 874 678.50 12:11:51 00082687968TRLO0 XLON 10/09/2026 1067 676.00 12:00:33 00082687702TRLO0 XLON 10/09/2026 254 677.00 11:58:28 00082687650TRLO0 XLON 10/09/2026 742 677.00 11:58:28 00082687649TRLO0 XLON 10/09/2026 744 676.00 11:36:04 00082686849TRLO0 XLON 10/09/2026 118 676.00 11:36:04 00082686848TRLO0 XLON 10/09/2026 832 676.00 11:33:53 00082686773TRLO0 XLON 10/09/2026 946 676.00 11:32:33 00082686752TRLO0 XLON 10/09/2026 837 676.50 11:27:54 00082686633TRLO0 XLON 10/09/2026 967 676.50 11:20:28 00082686349TRLO0 XLON 10/09/2026 857 676.50 10:59:23 00082685698TRLO0 XLON 10/09/2026 825 676.00 10:48:51 00082685420TRLO0 XLON 10/09/2026 845 676.00 10:48:50 00082685413TRLO0 XLON 10/09/2026 935 676.00 10:47:05 00082685391TRLO0 XLON 10/09/2026 95 677.00 10:46:39 00082685383TRLO0 XLON 10/09/2026 177 677.00 10:46:39 00082685382TRLO0 XLON 10/09/2026 720 677.00 10:46:39 00082685381TRLO0 XLON 10/09/2026 895 676.00 10:34:52 00082685064TRLO0 XLON 10/09/2026 895 676.50 10:34:32 00082685058TRLO0 XLON 10/09/2026 79 676.50 10:34:32 00082685053TRLO0 XLON 10/09/2026 217 676.50 10:34:32 00082685052TRLO0 XLON 10/09/2026 928 677.00 10:17:32 00082684558TRLO0 XLON 10/09/2026 1001 678.00 10:13:47 00082684423TRLO0 XLON 10/09/2026 6 678.00 10:01:59 00082684102TRLO0 XLON 10/09/2026 1336 678.00 09:58:49 00082683990TRLO0 XLON 10/09/2026 123 678.00 09:52:37 00082683800TRLO0 XLON 10/09/2026 90 678.00 09:51:57 00082683734TRLO0 XLON 10/09/2026 80 678.00 09:51:07 00082683625TRLO0 XLON 10/09/2026 855 679.00 09:40:20 00082683244TRLO0 XLON 10/09/2026 946 679.00 09:38:09 00082683197TRLO0 XLON 10/09/2026 1003 679.50 09:37:21 00082683164TRLO0 XLON 10/09/2026 838 677.50 08:26:03 00082680437TRLO0 XLON 10/09/2026 941 680.50 08:16:53 00082679651TRLO0 XLON 10/09/2026 908 680.50 08:11:50 00082678695TRLO0 XLON 11/09/2026 642 674.00 16:19:48 00082726474TRLO0 XLON 11/09/2026 549 673.00 16:14:00 00082726155TRLO0 XLON 11/09/2026 1003 674.00 16:07:07 00082725779TRLO0 XLON 11/09/2026 244 671.50 15:59:35 00082725131TRLO0 XLON 11/09/2026 812 671.50 15:53:47 00082724621TRLO0 XLON 11/09/2026 887 670.50 15:35:35 00082723686TRLO0 XLON 11/09/2026 799 671.00 15:34:53 00082723634TRLO0 XLON 11/09/2026 13 671.00 15:30:40 00082723208TRLO0 XLON 11/09/2026 357 671.50 15:27:28 00082722904TRLO0 XLON 11/09/2026 12 671.50 15:27:28 00082722903TRLO0 XLON 11/09/2026 866 672.00 14:59:57 00082721172TRLO0 XLON
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 14, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)