Rio Tinto kommt bei seinem wichtigen Winu-Kupferprojekt in Westaustralien einen entscheidenden Schritt voran. Die Nyangumarta Warrarn Aboriginal Corporation hat dem geplanten Kupfer-Gold-Projekt auf ihrem traditionellen Land zugestimmt. Damit fällt eine wichtige Hürde für Rio Tinto! Doch bis zum ersten Kupfer ist noch einiges zu tun. Für Rio Tinto kommt diese Nachricht zu einem wichtigen Zeitpunkt. Während der Bergbaukonzern zuletzt vor allem wegen der Entwicklungen rund um Oyu Tolgoi in der Mongolei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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