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Nach der Gegenbewegung am Freitag kippt heute Morgen die Stimmung wieder ab. Nikkei und KOSPI liegen im Minus, besonders unter Druck stehen asiatische KI-Titel. SoftBank (s. Chart) verliert zweistellig, auch SK Hynix, Samsung und Kioxia geben deutlich nach. Auslöser sind neue Sicherheitswarnungen aus der KI-Branche:Anthropic-Chef Dario Amodei fordert eine Verlangsamung der Entwicklung besonders leistungsfähiger Modelle, Sam Altman und Elon Musk unterstützen den Vorstoß. Trump dagegen lehnt regulatorische Eingriffe ab. Ob daraus langsamerer Investitionszyklus resultiert bezweifeln wir aus Wettbewebsgründen - das Sentiment aber leidet zunächst. Dem Nasdaq-100 kostet das in der ersten Indikation über 400 Punkte.Der zweite Belastungsfaktor bleibt Öl. Brent steigt wieder um mehr als 3 % auf rund 108 Dollar. Saudi-Arabien musste nach einem Drohnenangriff seine wichtige East-West-Pipeline schließen, über die bis zu 7 Mio. Barrel täglich am Persischen Golf vorbei Richtung Rotes Meer transportiert werden können. Damit verschärft sich das Angebotsrisiko.Im Wochenfokus stehen die Fed am Mittwoch und die Bank of Japan am Freitag. Wir fahren weiter mit angezogener Handbremse.Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH im Abo oder im Einzelabruf unterVolker SchulzRedaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe