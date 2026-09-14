Die Halbjahreszahlen 2026 von Kion lagen überwiegend im Rahmen der Erwartungen: Der Umsatz stieg um 3,5 % auf 5.687 Mio. Euro und das um Einmaleffekte und Kaufpreisallokationen bereinigte EBIT kletterte sogar überproportional um knapp 12 % auf 429,6 Mio. Euro. Als Downer für den Aktienkurs erwies sich aber der auf 5,8 Mrd. Euro (HJ 2025: 6,2 Mrd. Euro) verminderte Auftragseingang. Zuletzt setzten Investoren dennoch auf eine Wirtschaftsbelebung, was ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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