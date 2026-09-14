Die BASF-Aktie konnte den Kurseinbruch im Juni auf etwa 47 € zuletzt wieder vollständig ausgleichen. Am Montag notiert sie aktuell bei knapp 52 €. Seit Jahresbeginn verlief die Kursentwicklung in zwei größeren Aufwärtswellen. Hier stellt sich die Frage: Ist jetzt wieder mit einer stärkeren Korrektur zu rechnen? Warren Wise bemängelt geringe Kapitalrendite In seiner jüngsten Analyse kommt Warren Wise zu dem Ergebnis, dass die Kapitalrendite von BASF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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