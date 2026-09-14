Der DAX hat sich der abgelaufenen Woche weiter von seinem Rekordhoch entfernt. Unter dem Strich büßte das größte deutsche Börsenbarometer fast 500 Punkte ein und schloss -1,87% tiefer mit 25.559 Punkten. Die höchsten Verluste gab es bei Siemens und Rheinmetall, Volkswagen war bester DAX-Performer. Geht die Abwärtsfahrt weiter? Die Bären geben den Ton an Nach einem verhaltenen Wochenstart mit leichten Abgaben konnte der DAX am Dienstag anfangs stärkere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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