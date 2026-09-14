Der PV-Speicher Weissach im Tal ergänzt eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 11,6 MWp. Das DC-gekoppelte System besteht aus dezentral unter den PV-Modulen installierten Batterieeinheiten. Der PV-Speicher liegt im Rems-Murr-Kreis und gehört der Deutschen Gesellschaft für Sachwertanlagen (DGS). Arausol realisierte das Projekt mit Sigenergy und Unterstützung des Distributors Memodo. Die Inbetriebnahme erfolgte Anfang August 2026. Über das damals noch im Bau befindliche Solar-Speicher-Projekt berichtete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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