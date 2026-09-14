Neuenburg - Die Produzenten- und Importpreise sind in der Schweiz im August zum Vormonat deutlich angestiegen. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg waren höhere Öl- und Gaspreise, womit sogleich die Importpreise nach oben gingen. Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) stieg zum Juli um 0,7 Prozent auf 100,4 Punkte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Dabei legten der Produzentenpreisindex um 0,2 Prozent und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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