Metzingen - Nach der gescheiterten Übernahme durch die Frasers Group räumt der Aufsichtsratschef des Modekonzerns Hugo Boss seinen Posten. Stephan Sturm habe sich entschieden, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 15. Oktober niederzulegen, teilte das Unternehmen am Montag in Metzingen mit. Die Entscheidung folge auf «konstruktive Gespräche vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur». Die Frasers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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