Neuenburg - Ein Bildungsabschluss auf Sekundarstufe II hat für Erwachsene ab 25 Jahren positive Folgen. Ihre Erwerbsbeteiligung und ihr Einkommen steigen danach laut der neuesten Erhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) deutlich an. Insgesamt erwerben jährlich rund 90'000 Personen einen Abschluss auf der Sekundarstufe II - also ein Lehrabschluss oder eine Matura - erworben. Zwölf Prozent von ihnen sind laut dem BFS jeweils über 25 Jahre alt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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