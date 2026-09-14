Die Siemens-Energy-Aktie notiert mit rund 144 € fast 25% unter ihrem Rekordhoch von 191,66 €. Gleichzeitig reichen die Analystenziele bis 250 €. Neben der hohen Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik könnte nun die geplante Verselbstständigung eines milliardenschweren Geschäftsbereichs für neue Fantasie sorgen. Abspaltung könnte Wert freilegen Siemens Energy bereitet die rechtliche und operative Trennung der Sparte Transformation of Industry ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de