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WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014 | Ticker-Symbol: TL0
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14.09.26 | 10:32
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5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
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AIXTRON SE34,070+1,87 %
HOCHTIEF AG396,60+1,71 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG54,21+4,95 %
JENOPTIK AG38,200+2,08 %
MICRON TECHNOLOGY INC805,30-4,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A4.020,00-4,74 %
SIEMENS ENERGY AG136,34+2,44 %
SUSS MICROTEC SE66,25-1,18 %
TESLA INC310,40-1,52 %
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