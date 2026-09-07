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WKN: 896360 | ISIN: US7960508882 | Ticker-Symbol: SSU
Frankfurt
07.09.26 | 11:57
4.330,00 Euro
+1,64 % +70,00
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
ASIEN
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SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A 5-Tage-Chart
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4.300,004.340,0012:28
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABB
ABB LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABB LTD83,46+0,89 %
AIXTRON SE37,230+2,03 %
ASML HOLDING NV1.486,80+0,76 %
ELMOS SEMICONDUCTOR SE143,40+4,17 %
HOCHTIEF AG431,80+0,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG58,52+2,40 %
JENOPTIK AG40,700+2,61 %
MARVELL TECHNOLOGY INC192,34-0,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A4.330,00+1,64 %
SAP SE182,72+0,05 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE291,00+0,92 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC728,00-0,55 %
SIEMENS ENERGY AG147,32+0,77 %
SILTRONIC AG79,65+3,93 %
STMICROELECTRONICS NV45,870+1,73 %
SUSS MICROTEC SE74,75+6,08 %
TEAMVIEWER SE6,705-0,65 %
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