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Asset Standard
14.09.2026 10:30 Uhr
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Kornelius Purps (antea): Müsli wird teurer, Anleihen billiger

11.09.2026 -

Bestimmt kennen Sie auch diese Tage, an denen alles gegen Sie zu laufen scheint. Wenn man frühmorgens in der Küche steht und einem entgleitet die halb gefüllte Müslischale, inklusive verschlimmerndem Auffangreflex, dann ist der Tag ja eigentlich schon verloren. Ähnlich ergeht es derzeit dem Anleihemarkt: Was falsch laufen kann, läuft falsch. Auch in dieser Woche sind die Kurse wieder gefallen und die Anleiherenditen damit weiter gestiegen. Die Aktienmärkte versuchen, sich dagegen zu stemmen, dennoch fiel der DAX diese Woche schneller durch die Marke von 26.000 Punkten als die Müslischale auf den Küchenboden. Was braut sich am Anleihemarkt alles zusammen? Eine aktualisierte Bestandsaufnahme.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.

© 2026 Asset Standard
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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