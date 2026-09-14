Zürich - Beim Sparen steht für die Schweizerinnen und Schweizer die Sicherheit an erster Stelle. Der Vermögensaufbau folgt erst mit deutlichem Abstand. Insgesamt präsentiert sich die finanzielle Lage der Bevölkerung laut einer neuen Studie robust. Die Schweiz bleibt ein Land der Sparer. Knapp 60 Prozent der Bevölkerung haben in den vergangenen zwölf Monaten regelmässig Geld auf die Seite gelegt, wie aus dem am Montag erstmals veröffentlichten «Monitor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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