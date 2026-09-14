FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sanofi mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Es sei der allgemeinen Aufmerksamkeit möglicherweise entgangenen, aber die Franzosen hätten auf der ERS-Branchenkonferenz mit den Asthma-Studiendaten von Lunsekimig recht gute Ergebnisse eines wichtigen Forschungskandidaten vorgelegt, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Mittel könnte im weiteren Verlauf durchaus einen kleinen Beitrag beim Umschiffen der Dupixent-Patentklippe leisten./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
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