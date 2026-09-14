NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2150 Euro auf "Outperform" belassen. Dies schrieb Luca Solca am Montag unter Berücksichtigung der in jüngsten Auktionen erzielten Second-Hand-Preise. Die Franzosen könnten gerade im obersten Luxussegment insgesamt mehr tun./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000052292
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.09.2026 / 23:01 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 05:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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