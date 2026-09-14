Shannon, Irland (ots) -Das neue Displayschutzglas XTR6 ist das bislang stärkste von ZAGG. Außerdem stellt ZAGG die besonders robuste Teton Hülle, Santa Cruz Hüllen in Metallic, einen verbesserten Aufprallschutz für Sedona sowie neue Milan Modelle mit integriertem Standfuß vor.ZAGG, ein weltweit führender Anbieter von Zubehör und Technologien, die einen mobilen Lebensstil unterstützen, stellt seine Kollektion für iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vor. Das Highlight ist XTR6 mit dem neuen NanoCore Strength System. Die Kollektion kombiniert diesen neuen Ansatz zur Verstärkung von Glas auf molekularer Ebene mit einem erweiterten Hüllensortiment, das mehr Aufprallschutz, zusätzliche Aufstellmöglichkeiten sowie neue Farben und Finishes bietet.Eine aktuelle Umfrage von ZAGG unter Verbrauchern zeigt, wie häufig Smartphones im Alltag Situationen ausgesetzt sind, in denen ZAGG Produkte ihren Nutzen entfalten: Fast die Hälfte der Smartphone-Nutzer (47 %) gibt an, ihr Gerät mehrmals pro Woche fallen zu lassen. 64 % nutzen ihr Smartphone jede oder fast jede Nacht im Bett, und 58 % stellen es mindestens einmal pro Woche auf.(1)"Niemand sollte sich im Alltag Gedanken darüber machen müssen, ob das Smartphone einen Aufprall übersteht", sagt Brad Bell, Senior Vice President of Global Marketing bei ZAGG. "Mit XTR6 haben wir den Displayschutz neu gedacht. Gleichzeitig haben wir unsere Hüllen dort robuster gemacht, wo es besonders darauf ankommt: beim Aufprall auf den Boden. Aber Schutz ist nur ein Teil unseres Anspruchs. Wir entwickeln Produkte für Situationen, die im Alltag wirklich zählen - vom Blickschutz auf Displays über eine komfortablere Nutzung dank in die Hüllen integrierter Standfüße bis hin zur Smartphone-Nutzung im Bett und besseren Schlaf. Wir schützen nicht nur Smartphones, sondern verbessern auch ihre Nutzung."Displayschutz: XTR6 mit NanoCore Strength System- XTR6 mit NanoCore Strength System (UVP 49,99 EUR) ist das bislang fortschrittlichste Displayschutzglas von ZAGG. NanoCore nutzt Präzisionsbearbeitung und Ionenaustauschtechnologie, um mikroskopisch kleine Hohlräume und Materialfehler zu reduzieren, die dazu führen können, dass herkömmliches gehärtetes Glas bei einem Aufprall bricht. Gleichzeitig werden die Kanten verstärkt - traditionell die empfindlichste Stelle eines Displayschutzglases. Das Ergebnis: XTR6 ist bis zu 22-mal stärker als einfacher Glas-Displayschutz(2) und bietet eine um bis zu 50 % höhere Kantenfestigkeit.(3)XTR6 verfügt außerdem über eine verbesserte Blaulichtfilterung. Sie reduziert gezielt Wellenlängen, die den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinträchtigen können. Die von SleepScore Labs wissenschaftlich validierte Technologie unterstützt einen tiefen, erholsamen Schlaf und bewahrt gleichzeitig die natürliche Farbdarstellung des Displays.(4) Das Smartphone bleibt auch nachts häufig im Einsatz: 76 % der Befragten nutzen es mindestens in einigen Nächten pro Woche im Bett - vor allem für Social Media, Nachrichten, E-Mails und zum Spielen. 61 % machen sich zumindest teilweise Gedanken darüber, ob sich die nächtliche Smartphone-Nutzung auf ihren Schlaf oder ihre Erholung auswirkt.(1) Entspiegelnde Beschichtungen sorgen zudem für kräftigere Farben und mehr Bildtiefe. Die ClearPrint-Technologie macht Fingerabdrücke weniger sichtbar.- Privacy XTR (UVP 49,99 EUR) nutzt eine Vier-Wege-Mikrolamellentechnologie. Wer von oben, unten oder von der Seite auf das Display blickt, sieht nur einen schwarzen Bildschirm - sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Für viele Nutzer ist das relevant: 66 % geben an, sich zumindest gelegentlich Gedanken darüber zu machen, dass Personen in ihrer Nähe ihre Displayinhalte sehen könnten.(1) Privacy XTR ist bis zu 5-mal stärker als einfacher Glas-Displayschutz und verfügt ebenfalls über ClearPrint-Technologie für weniger sichtbare Fingerabdrücke.(2)- Glass Elite Privacy (UVP 39,99 EUR) bietet 2-Wege-Sichtschutz und schützt im Hochformat vor Einblicken von links und rechts. Der Displayschutz ist bis zu 5-mal stärker als einfacher Displayschutz aus Glas und bietet ClearPrint-Technologie sowie eine verbesserte Kratzfestigkeit.(2)- Glass Elite (UVP 34,99 EUR) ist der Core-Displayschutz aus gehärtetem Glas im ZAGG-Portfolio und bietet hochwertigen Schutz vor Stößen und Kratzern, verfügt über eine glatte Oberfläche mit ClearPrint-Technologie und ist bis zu 5-mal stärker als einfacher Glas-Displayschutz.(2)- Lens Protection (UVP 24,99 EUR) schützt die Kameralinsen vor Kratzern und Staub. Verschiedene farblich passende Varianten sowie Glitter-, Diamond- und irideszente Designs, ergänzt durch klassisches Schwarz und Silber, sorgen für eine individuelle Optik. Jedes Exemplar wurde präzise gefertigt und verfügt über eine Antireflexbeschichtung für scharfe, klare Bilder.- PerfectFit Installation wurde für 2026 weiter vereinfacht. ZAGG hat den Deckel der Installationsschale überflüssig gemacht. Das reduziert Verpackungsabfälle und macht die Anbringung noch einfacher: Smartphone mit dem Display nach unten auf der Zuglasche positionieren, leicht andrücken und die Lasche gerade herausziehen.Schutzhüllen: Mehr Schutz, mehr Aufstellmöglichkeiten, mehr PersönlichkeitBei den ZAGG Hüllen für das iPhone 18 steht Stärke im Mittelpunkt. Alle Modelle sind mit Graphen verstärkt(5) und fallgetestet - von bis zu 3 m bei Luxe bis zu 7 m bei Teton und Rainier.(6) Die meisten Hüllen verfügen außerdem über eine strukturierte, rutschhemmende Oberfläche, die den Halt verbessert und Stürzen vorbeugen soll.Hinzu kommen Funktionen für den täglichen Einsatz. Transparente Hüllen verfügen über eine Technologie gegen Vergilbung, deren Wirkung für die Lebensdauer des Geräts garantiert wird. Starke Magnete unterstützen MagSafe kompatibles Zubehör und kabelloses Laden. Eine integrierte Taste für die Kamerasteuerung bewahrt zudem das Bediengefühl und die Funktion der Originaltaste des Smartphones.Auch das Angebot an Hüllen mit integriertem Standfuß wächst. Die Standfüße lassen sich im Hoch- und Querformat nutzen, liegen bündig an der Hülle an und sind farblich auf das jeweilige Design abgestimmt. Das entspricht den Nutzungsgewohnheiten vieler Verbraucher: 58 % stellen ihr Smartphone mindestens einmal pro Woche auf.(1)- Die Teton Serie (neu) (UVP 54,99 EUR) gehört zu den robustesten Hüllen, die ZAGG bislang entwickelt hat. Das zweiteilige Design ist für anspruchsvolle Umweltbedingungen und raues Gelände ausgelegt. Ein verstärkter Schutzrahmen wird mit einer graphenverstärkten(5), stoßabsorbierenden Schutzhülle kombiniert und bietet Aufprallschutz aus bis zu 7 m Höhe.(6) Zum Lieferumfang gehört ein einrastendes Holster mit Gürtelclip und Standfunktion, das sich mit einer Hand bedienen lässt. Erhältlich in den Farben Aubergine, Navy, Dark Moss, Black und Black/Electric Orange.- Die Rainier Serie (UVP 54,99 EUR) bietet ebenfalls Aufprallschutz aus etwa 7 m Höhe.(6) Das zweiteilige Design eignet sich sowohl für Outdoor-Aktivitäten als auch für den Alltag. Verstärkte, stoßabsorbierende Elemente und ein Standfuß für Hoch- und Querformat sorgen für zusätzlichen Schutz und Komfort. Rainier ist in sieben Farben erhältlich: Pop Pink, Sandstone, Wild Green, Aubergine, Navy, Smoke Black und Black.- Die Crystal Palace Serie steht für transparente Hüllen mit dauerhaft klarer Optik. ClearGuard-Technologie schützt vor Vergilbung. Hinzu kommen Aufprallschutz aus bis zu 4 m Höhe, eine strukturierte Grifffläche und ein schlankes Design. Erhältlich sind Crystal Palace Snap Kickstand (44,99 EUR), Crystal Palace Snap (39,99 EUR), Crystal Palace Snap Lite (29,99 EUR) sowie Crystal Palace Lite (24,99 EUR). Die Lite-Ausführung besitzt eine besonders glatte Oberfläche und bietet Aufprallschutz aus bis zu 3 m Höhe.(6)- Die Santa Cruz Metallic Serie (neu) (UVP 49,99 EUR) kombiniert transparentes Design mit metallischen Akzenten. Irideszente und opaleszente Varianten sind exklusiv bei ZAGG erhältlich. Die Serie ist in Blue Shimmer, Burnt Copper, Silver, Gold, Opalescent und Cosmic Radiance verfügbar. Alle Modelle verfügen über den für ZAGG typischen Standfuß für Hoch- und Querformat und bieten Aufprallschutz aus bis zu 4 m Höhe.(6)- Die Santa Cruz Serie (UVP 44,99 EUR - 49,99 EUR) verbindet ein transparentes Design mit farblichen Akzenten an Magnetring und Standfuß. Erhältlich ist die Serie in Black, Fresh Purple, Raspberry Pink und Luminous Blue. Sie bietet Aufprallschutz aus bis zu 4 m Höhe.(6)- Die Sedona Serie (UVP 44,99 EUR - 49,99 EUR) bietet 2026 noch mehr Schutz: Der graphenverstärkte(5) Aufprallschutz bietet nun Schutz bei Stürzen aus bis zu 5 m Höhe - zuvor waren es bis zu 4 m.(6) Die zurückhaltende, erdige Farbpalette ist vom Abendhimmel über Sedona inspiriert. Eine angenehme Grifffläche, ein Standfuß für Hoch- und Querformat sowie eine integrierte Taste für die Kamerasteuerung machen die Hülle alltagstauglich. Sedona ist in Black, Mauve, Navy, Robust Gray und Wild Green erhältlich.- Die Milan + Kickstand Serie (neu) (UVP 44,99 EUR) ergänzt die Fashion-Reihe Milan erstmals um einen integrierten Standfuß für Hoch- und Querformat. Zu den Designs gehören Classic Polka, Sky Weaver, Obsidian Drift, Ethereal Wave, Ethereal Essence, Glitter Gold und Glitter Silver. Die Hüllen bieten Aufprallschutz aus bis zu 4 m Höhe.(6) Die Funktion entspricht einer klaren Nachfrage: 61 % der Verbraucher halten einen integrierten Standfuß für sehr oder äußerst nützlich. Unter Nutzern, die ihr Smartphone regelmäßig beim Kochen, auf Reisen oder beim Training verwenden, steigt der Anteil auf 70 %.(1)- Die Milan Serie (UVP 39,99 EUR) verbindet Alltagsschutz mit modischem Design. Zur Auswahl stehen Iridescent, Raven Feather, Polka Dot Matrix und Checkmate. Eine strukturierte Grifffläche und Aufprallschutz aus bis zu 4 m Höhe ergänzen die Ausstattung.(6)- Die Luxe Serie (UVP 29,99 EUR) bietet zuverlässigen Schutz zu einem attraktiven Preis. Die Hüllen bestehen zu bis zu 97 % aus recycelten Post-Consumer-Materialien(7) und bieten Aufprallschutz aus bis zu 3 m Höhe.(6) Luxe ist in Black, Navy, Clear, Blue Aurora, Jelly Mint, Purple und Thrift Pink erhältlich.Schutz für faltbare SmartphonesFaltbare Smartphones stellen besondere Anforderungen an den Schutz - etwa durch flexible Displays, freiliegende Scharniere und mehrere Bildschirme. Die neuen faltbaren Hüllen von ZAGG wurden gezielt für diese empfindlichen Bereiche entwickelt. Sie verfügen über einen flexiblen Schutz für das Scharnier, verstärkte Ecken und konturierte Kanten, die das Öffnen erleichtern. Gleichzeitig bleiben sie mit kabellosem Laden kompatibel.Ausgewählte Modelle besitzen einen besonders stabilen Standfuß, der verschiedene Betrachtungspositionen ermöglicht. Das Sortiment umfasst Sedona + Kickstand in Black (UVP 79,99 EUR), Crystal Palace Snap + Kickstand (UVP 79,99 EUR) und Crystal Palace Lite (UVP 64,99 EUR).Das Außendisplay lässt sich mit XTR6 (UVP 49,99 EUR), Privacy XTR (UVP 49,99 EUR), Glass Elite (UVP 34,99 EUR) und Glass Elite Privacy (UVP 39,99 EUR) schützen.VerfügbarkeitDie ZAGG Accessoires für das iPhone 18 sind ab heute über ZAGG.com (https://eu.zagg.com/) erhältlich. Für sein mobiles Zubehör bietet ZAGG eine branchenführende begrenzte Lebenszeitarantie. Produkte werden ersetzt, wenn sie während der Lebensdauer des jeweiligen Geräts verschleißen oder beschädigt werden.(8)ZAGG-Lösungen schützen weltweit mehr als 450 Millionen Geräte. In den USA gehört ZAGG zu den führenden Marken für Smartphone-Displayschutz und hat den Branchenstandard in diesem Bereich maßgeblich geprägt.UVPs für die ZAGG Accessoires für iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro MaxClear Hüllen:- ZAGG Crystal Palace Snap Kickstand - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - Clear - 44,99 EUR- ZAGG Crystal Palace Snap - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - Clear - 39,99 EUR- ZAGG Crystal Palace Lite - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - Clear - 24,99 EUR- ZAGG Clear Case - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - Clear - 19,99 EUR- ZAGG Santa Cruz Snap - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben - 44,99 EUR- ZAGG Santa Cruz Snap Kickstand with Camera Button - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben - 49,99 EUR- ZAGG Santa Cruz Snap Kickstand Metallic with Camera Button - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben - 49,99 EURRugged Hüllen:- ZAGG Teton Snap Kickstand Holster - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben - 54,99 EUR- ZAGG Rainier Snap Kickstand - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben - 54,99 EUROpaque Hüllen:- ZAGG Sedona Snap - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben - 44,99 EUR- ZAGG Sedona Snap Kickstand - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben - 44,99 EURFashion Hüllen:- ZAGG Milan Snap - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben und Designs - 39,99 EUR- ZAGG Milan Snap Kickstand with Camera Button - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben und Designs - 44,99 EURThin Hüllen:- ZAGG Luxe Snap - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben - 29,99 EURDisplayschutzgläser:- InvisibleShield Glass Elite - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - 34,99 EUR- InvisibleShield Glass Elite Privacy - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - 39,99 EUR- InvisibleShield Glass Privacy XTR - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - 49,99 EUR- InvisibleShield Glass XTR6 - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - 49,99 EUR- InvisibleShield Glass Elite Lens Protection - iPhone 18 Pro / iPhone 18 Pro Max - verschiedene Farben - 24,99 EUR(1) Die Verbraucherdaten basieren auf einer von ZAGG im Juli 2026 durchgeführten Online-Umfrage unter 1.000 US-amerikanischen Erwachsenen ab 18 Jahren, die ein Smartphone besitzen. Die Fehlermarge beträgt ±4,5 Prozentpunkte bei einem Konfidenzniveau von 95 %.(2) Die Produktfamilie wurde von einem unabhängigen externen Labor mit ausgewählten einfachen Glas-Displayschutzprodukten auf dem Markt verglichen.(3) Kantenfestigkeit im Vergleich zu ZAGG XTR5; basierend auf internen Tests von ZAGG zur Widerstandsfähigkeit gegen Kantenbruch beim iPhone 17 Pro Max.(4) Basierend auf einer 2024 von SleepScore Labs durchgeführten Studie mit 45 Erwachsenen über insgesamt 1.400 Schlafnächte. Individuelle Ergebnisse können abweichen. Diese Informationen ersetzen keine professionelle medizinische Beratung. Wenden Sie sich bei gesundheitlichen Fragen an medizinisches Fachpersonal.(5) Weitere Informationen unter ZAGG.com/grapheneFAQ.(6) Mil Std 810G 516. Getestet mit iPhone 17 Pro Max.(7) Der Anteil recycelter Materialien wurde von einer unabhängigen Prüfstelle verifiziert.(8) Es fallen Versand- und Bearbeitungsgebühren an. Die Garantiebedingungen sind unter zagg.com/warranty-policies verfügbar.iPhone und MagSafe sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Eyesafe ist eine Marke von Eyesafe Inc. SleepScore Labs ist eine Marke von Consumer Sleep Solutions LLC. Andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Bildmaterial zu den neuen Produkten von ZAGG für das neue iPhone finden Sie hier: https://app.air.inc/a/m3fcedb99 (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapp.air.inc%2Fa%2Fm3fcedb99&data=05%7C02%7CYannick_Tencha%40hbi.de%7C1fa6eff4d07a4421ab9b08df0ff05bd5%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639247197136912774%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=f2sB%2FBuWjgcqBYbNMtbjcpvqIgqMFSqyK%2BR784arCWY%3D&reserved=0)Das Logo im hochauflösenden Format steht hier zur Verfügung: https://hbi.box.com/s/ej5f8z5vdtvq5o6k23lw1zc0rz2ky34q (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhbi.box.com%2Fs%2Fej5f8z5vdtvq5o6k23lw1zc0rz2ky34q&data=05%7C02%7CYannick_Tencha%40hbi.de%7C1fa6eff4d07a4421ab9b08df0ff05bd5%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639247197136940033%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=G1zctwgsH6IgR95MQkKiluocR%2FFTMQzid6urkEND0k4%3D&reserved=0)Über ZAGGAls weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich Displayschutz, Schutzhüllen, Tablet-Tastaturen und Energiemanagementlösungen für mobile Geräte bietet ZAGG unter der Marke ZAGG Rundumschutz und unter der Marke mophie tragbare und kabellose Ladelösungen. ZAGG hat seinen Sitz in Utah und fertigt in den Vereinigten Staaten, Irland und China. Die Lösungen von ZAGG schützen weltweit mehr als 450 Millionen Geräte. Die ZAGG Accessoires für mobile Geräte sind weltweit erhältlich und bei führenden Einzelhändlern wie Currys, MediaMarkt, Elkjop, Orange und Three zu finden. Weitere Informationen finden Sie auf ZAGG.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=k3e-HsW3PIfS2ld_babE70KgFIFpzWz5RpSX7yBXz50XA8rITBczTaXBPZiT8iffTaroDuNZ-vpmXlNAAWw9J1r7oa_bRvGVaTAWvuBJZtZRl6HB8NyiWZ1P5RD9pv3JKfBCp7s3uYBoCTXa2_aqK-XTkJxZiGFgnYHIeIkqhY5vz9jHko-qkg3gQ4LL1z-M) sowie auf Instagram (https://www.instagram.com/zagg) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zagg-international/).Pressekontakt:HBI GmbH (PR-Agentur)Christian Fabricius / Yannick TenchaTel.: +49 (0) 89 99 38 87 31 / 71E-Mail: zagg@hbi.deWeb: https://www.hbi.deOriginal-Content von: ZAGG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102435/6351300