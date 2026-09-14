Die Westnetz GmbH erweitert die digitale Infrastruktur der Smarten Energieregion Arnsberg und Sundern. Die fernsteuerbare Anlage liefert laufend Betriebsdaten und soll helfen, Störungen schneller zu beheben sowie vorhandene Netzkapazitäten besser zu nutzen. Die digitale Umspannanlage in Arnsberg erfasst Schaltzustände, Netzströme und weitere Betriebsdaten. Neben den Leistungsschaltern lassen sich auch Trenner und Erder aus der Ferne bedienen. Westnetz hat die Anlage am 11. September 2026 gemeinsam ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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