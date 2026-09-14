FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Bayer haben am Montag vor einer gerichtlichen Anhörung in den USA zum Unkrautvernichter "Roundup" angezogen. Am Vormittag notierten die Papiere des Agrarchemie- und Pharmakonzerns 2,5 Prozent im Plus bei 49,36 Euro. Damit bauten sie ihre Gewinnsträhne im laufenden Jahr auf rund ein Drittel aus und sind seit Jahresstart zweitbester Wert im Dax .

Bei der am Montag beginnenden Anhörung vor einem Gericht im US-Bundesstaat Missouri geht es um die finale Genehmigung eines Sammelvergleichs zu den "Roundup"-Rechtsstreitigkeiten. Die Entscheidung des Gerichts wird nach Angaben des Unternehmens erst zu einem späteren Zeitpunkt erwartet./edh/men

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