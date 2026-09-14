Lanxess legte gute Zahlen für das zweite Quartal 2026 vor. Dies sorgte bei der Lanxess-Aktie (547040) allerdings nur kurzfristig für steigende Kurse. Denn das schwierige wirtschaftliche Umfeld und die weiterhin vorhandenen geopolitischen Risiken belasten. Und wenn dann auch noch der Preis für Rohöl steigt, dann sind fallende Notierungen bei Lanxess keine Überraschung. Trotzdem haben wir gewisse Hoffnungen. Lanxess überzeugte im zweiten Quartal mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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