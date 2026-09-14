FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BARCLAYS CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3885 (4105) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRAINLINE TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 190 (225) PENCE - BARCLAYS REINITIATES LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'OVERWEIGHT' PRICE TARGET 220 PENCE - BERENBERG CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2071 (2210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ANTOFAGASTA TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 4400 PENCE - CITIGROUP CUTS GREATLAND RESOURCES PRICE TARGET TO 716 (750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES TP ICAP PRICE TARGET TO 420 (415) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 4250 (4150) PENCE - 'NEUTRAL' - KBW CUTS HSBC TO 'MARKET PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 1620 (1500) PENCE - KBW RAISES STANDARD CHARTERED TO 'OUTPERFORM' (MP) - PRICE TARGET 2510 (2000) PENCE - RBC CUTS MJ GLEESON PRICE TARGET TO 200 (225) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2700 (3150) PENCE - 'NEUTRAL'
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