DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
Deutsche Grundstücksauktionen AG: Halbjahresbericht 2026 veröffentlicht
Berlin (pta000/14.09.2026/10:56 UTC+2)
Den Transparenzrichtlinien entsprechend haben wir unseren Halbjahresbericht 2026 auf unserer IR Informationsseite www.dgainvestor.de veröffentlicht.
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Aussender: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Ansprechpartner: Jenny Zahner Tel.: +49 30 88468-80 E-Mail: jzahner@dga-ag.de Website: www.dga-ag.de ISIN(s): DE0005533400 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart Weitere Xetra Handelsplätze:
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September 14, 2026 04:56 ET (08:56 GMT)