Der in Hamburg ansässige digitale Energieversorger Rabot Energy brachte im Juni 2026 seinen neuen, eigenständigen Heimspeicher auf den Markt, die speziell für Wohnungsmieter entwickelt wurde. ESS News sprach auf der IFA 2026 in Berlin mit Konrad Schade, Chief Operating Officer und Geschäftsführer des Unternehmens Es ging neben der Markteinführung auch über das Konzept, das hinter dem Verkauf eines Batteriespeichers eines Drittanbieters steht und für den Kunden keinen eigene Photovoltaik-Anlagen benötigen. Rabot Energy gehört zu den Newcomern im deutschen Strom-Endkundenmarkt. Es arbeitet weitaus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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