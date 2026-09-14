Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist zum Wochenstart zweigeteilt wie selten. Grosse Fragezeichen zu KI, ein neuerlicher Ölpreisanstieg und die Ungewissheit im Vorfeld der US-Zinsentscheidung sorgen bei Technologietiteln und diversen Zyklikern für satte Abgaben. Defensive Papiere sind hingegen gefragt. Und weil diese den SMI dominieren, legt dieser klar zu. Die globale KI-Euphorie bekam am Wochenende einen argen Dämpfer. Er sei besorgt, dass in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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