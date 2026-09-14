Nordex SE soll für EEF fünf Windenergieanlagen in Hessen liefern und errichten. Die neuen Turbinen ersetzen fünf bestehende Anlagen, ohne dass sich deren Anzahl am Standort erhöht. Das Repowering im Windpark Rauschenberg soll die bislang installierte Leistung von insgesamt 15 MW auf 34 MW steigern. Für den Auftrag liefert und errichtet die Nordex Group fünf Turbinen des Typs N175/6.X mit jeweils 6,8 MW Leistung. Auftraggeber ist die EEF Erneuerbare Energien Fabrik GmbH. Die Anlagen erhalten Türme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver