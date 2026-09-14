TORONTO, Ontario, 14. September 2026 / IRW-Press / Blue Moon Metals Inc. ("Blue Moon" oder das "Unternehmen") (TSXV: MOON; NASDAQ: BMM) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/blue-moon-metals-inc/ -, zusammen mit The Elmet Group Co. ("Elmet" oder "TEG") (NASDAQ: ELMT) und EQ Resources Limited ("EQ") (ASX: EQR) (zusammen die "Parteien" oder "Partei") die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung vom 11. September 2026 bezüglich einer Reihe strategischer Transaktionen bekannt zu geben, die darauf abzielen, das Wertpotenzial des Springer-Wolframkomplexes ("Springer") von Blue Moon in Imlay, Nevada, zu erschließen.

Springer war in der Vergangenheit eines der größten Wolframminen in den Vereinigten Staaten und besteht aus Tagebau- und Untertagebaubetrieben, einer Aufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 1.200 Tonnen pro Tag sowie einer Ammoniumparatungstat ("APT")-Anlage, die potenziell bis zu 4.000 Tonnen pro Jahr produzieren kann (zusammen das "Springer-Projekt"). Die Anlage verfügt über eine Baugenehmigung und erhielt vom Bundesstaat Nevada die Genehmigung hinsichtlich der Sicherheitsleistungsanforderungen, um am 20. August 2026 mit dem Bau und der Sanierung der Mine zu beginnen.

Die Anlage befindet sich größtenteils auf privatem Grund und umfasst eine historische Mineralressource von General Electric und Utah International Inc. in Höhe von 10,7 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,45 % WO3,basierend auf historischen Daten und Berichten, die 1984 von den früheren Betreibern erstellt wurden. Zudem verfügt sie über Zugang zu Wasser, Strom, Erdgas und Abraumkapazitäten und liegt nur wenige Meilen von der Union-Pacific-Eisenbahnlinie und der Autobahn I-80 entfernt. Das Unternehmen hat die erforderlichen Arbeiten zur Überprüfung der historischen Mineralressourcenschätzung durch eine qualifizierte Person (QP) noch nicht abgeschlossen. Das Unternehmen betrachtet die Schätzung nicht als aktuelle, gemäß NI 43-101 definierte Ressource, und die historische Ressourcenschätzung sollte nicht als verlässlich angesehen werden. Weitere Bohrungen in diesem und im nächsten Jahr werden dazu dienen, die Ressourcenschätzung zu aktualisieren, die anschließend gemäß den NI 43-101-Standards berichtet wird. Am 3. September 2026 erwarb Blue Moon zusätzliche Wasserrechte und Grundstücke, um Zugang zur Eisenbahnlinie der Union Pacific zu erhalten, mit der Möglichkeit, eine Be- und Entladeanlage zu errichten.

Abbildung 1: Das Springer-Projekt

Blue Moon hat zuvor angegeben, dass die Springer-Mine und die Aufbereitungsanlage voraussichtlich im 4. Quartal 2027 die Produktion wieder aufnehmen werden und die APT-Anlage voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2028 wieder in Betrieb genommen wird. Dies wird möglicherweise die erste nennenswerte Wolframkonzentratproduktion in Nordamerika und eine bedeutende neue Quelle für APT für den US-Markt darstellen.

Die geplanten Transaktionen umfassen: i) die Gründung eines Joint-Venture-Unternehmens (das "JV-Unternehmen") zwischen den Parteien zum Besitz und Betrieb der APT-Anlage (das Bergwerk und die Aufbereitungsanlage verbleiben im Besitz von Blue Moon), ii) eine Kapitalbeteiligung von TEG an Blue Moon, iii) die Aufnahme von Vertretern von TEG in die Vorstände sowohl von Blue Moon als auch des JV-Unternehmens für das Springer-Projekt; (iv) einen Liefervertrag über die Abnahme von EQ- und Blue-Moon-Wolframkonzentrat durch die APT-Anlage zu Marktpreisen, (v) eine von TEG an Blue Moon gewährte Vorauszahlungsfazilität für Wolfram, die durch eine Gutschrift auf die Verkäufe von Konzentrat en aus Springer zurückzuzahlen ist, und (vi) eine Vereinbarung über die gemeinsame Nutzung des Standorts zwischen Blue Moon und der JV-Gesellschaft, die die Regelungen bezüglich Grundstücken, Gebäuden, Versorgungsleistungen, Wasser und Dienstleistungen zwischen der JV-Gesellschaft und Blue Moon abdeckt (zusammenfassend die "Transaktionen").

Die Transaktionen sehen eine Gesamtinvestition von TEG in Höhe von ca. 150 Millionen US-Dollar vor, die sich aufteilt in (i) Investitionen in die Aktivitäten von Blue Moon am Standort Springer (die "Blue-Moon-Investition") und (ii) eine Einlage in die JV-Gesellschaft (die "JV-Investition" und zusammen mit der Blue-Moon-Investition die "Projektinvestition"). Weitere 25 Millionen US-Dollar wurden von TEG und EQ für zusätzliche Standby-Anforderungen zurückgestellt, falls diese erforderlich sein sollten, um die APT-Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Alle beteiligten Parteien stehen in einem Arm's-Length-Verhältnis zueinander.

Insgesamt sind diese Transaktionen Teil der umfassenderen "TEG Landmark Initiative" in Zusammenarbeit mit dem US-Kriegsministerium (das "DoW") zur Sicherung der amerikanischen Wolfram-Lieferkette. Das DoW hat die Transaktionen tatkräftig unterstützt, unter anderem durch den Abschluss einer NEPA-Prüfung des Standorts Springer.

Heute früh gab das DoW eine Investition in Höhe von 450 Millionen US-Dollar in TEG bekannt, von denen 150 Millionen US-Dollar als Mittelverwendung für die Transaktionen vorgesehen sind. Diese Transaktion zielt darauf ab, die US-Wolfram-Lieferkette für die Primärversorgung von Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen zu festigen sowie wichtige US-Industriesegmente wie Halbleiter, Energie, Medizin und Industrie zu unterstützen.

Im Zusammenhang mit dieser Transaktion hat die Elmet Group die Elmet Refining & Trading (ERT) als neuen Geschäftsbereich gegründet.

Christian Kargl-Simard, CEO und Vorstandsmitglied von Blue Moon, erklärt: "Dies ist ein großartiger Tag für die USA, da damit der Wolfram-Lieferkette in den USA ein bedeutender Schub verliehen wird. Wir wissen das Engagement aller Beteiligten sehr zu schätzen, Springer als Team voranzubringen. Diese Transaktion dürfte Blue Moon - zusammen mit unserer zuvor angekündigten Übernahme von 33 Wolfram- und Antimon-Projekten im Westen der USA sowie unserer Apex-Germanium- und Gallium-Mine in Utah - als wichtigen Akteur in der heimischen Industriemetall-Lieferkette positionieren."

Peter V. Anania, Vorstandsvorsitzender und CEO der Elmet Group, erklärt: "Wir sind davon überzeugt, dass diese Investition einen bedeutenden Schritt beim Wiederaufbau einer sicheren, integrierten US-Wolfram-Lieferkette darstellt - von der heimischen Mineralgewinnung und -verarbeitung bis hin zu den fortschrittlichen Fertigungskapazitäten, die von kritischen US-Industrien und Verteidigungsanwendungen benötigt werden. Durch die Zusammenarbeit mit Blue Moon und EQ in Springer hoffen wir, wichtige Ressourcen, Verarbeitungskompetenz und nachgelagerte Fertigungskapazitäten zusammenzuführen, um eine widerstandsfähigere Quelle für Wolframmaterialien für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten zu schaffen. Die Elmet Group ist stolz darauf, zum Aufbau und zur Weiterentwicklung der Infrastruktur beizutragen, die notwendig ist, um unsere Abhängigkeit von ausländischen Wolframquellen zu verringern und gleichzeitig die amerikanische Fertigungsindustrie und die nationale Sicherheit zu stärken."

Craig Bradshaw, Geschäftsführer von EQ Resources, erklärt: "Diese Transaktion ist für EQR wegweisend. Sie sichert uns eine 10-prozentige Beteiligung an einer künftig bedeutenden neuen APT-Anlage in Nordamerika, einen achtjährigen Abnahmevertrag über 4.000 Tonnen enthaltenes WO3 aus unseren Minen sowie eine führende Rolle bei der technischen Planung und Projektabwicklung der APT-Anlage - und bestätigt gleichzeitig die von uns in unseren Betrieben entwickelte Erzsortiertechnologie. Die Partnerschaft mit Blue Moon und der Elmet Group unter der Schirmherrschaft des US-Kriegsministeriums festigt die Position von EQR als wichtiger Lieferant dieses kritischen Minerals und eröffnet einen strategisch wichtigen neuen Markt für unsere Produktion in Australien und Spanien."

Details zur Projektinvestition

Vorauszahlungsfazilität für Wolfram (50 Millionen US-Dollar). Im Rahmen der Blue-Moon-Investition wird TEG Blue Moon und seinen US-Tochtergesellschaften (der "BM-Gruppe") eine Vorauszahlungsfazilität mit einem Gesamtnennbetrag von 50 Millionen US-Dollar (die "Vorauszahlungsfazilität für Wolfram") zur Verfügung stellen, die in zwei Tranchen wie folgt finanziert wird: Tranche 1: Die erste Tranche in Höhe von 25 Millionen US-Dollar ("Tranche 1") wird bei Abschluss der Wolfram-Vorauszahlungsfazilität bereitgestellt, der voraussichtlich innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen ab dem heutigen Tag erfolgen wird. Tranche 2: Die zweite Tranche in Höhe von 25 Millionen US-Dollar ("Tranche 2") wird nach Erreichen der vereinbarten Meilensteine bereitgestellt, die in den endgültigen Vereinbarungen festgelegt werden und sich an den Bereitschaftsverpflichtungen von Blue Moon in Bezug auf die Mine, die Aufbereitungs-/Konzentrierungsanlage und den Flotationskreislauf sowie - sofern die Testarbeiten positiv ausfallen - am Fortschritt der Erzsortierung orientieren. Tranche 2 wird erst nach zufriedenstellender Erreichung der für Tranche 1 geltenden Bau-Meilensteine ausgezahlt, wie dies von den Parteien nach vernünftigem Ermessen einvernehmlich festgelegt wird.

Rückzahlung: Die Wolfram-Vorauszahlungsfazilität wird durch eine Gutschrift in Höhe von fünfundzwanzig Prozent (25 %) auf den Verkauf von Springer-Konzentrat zurückgezahlt.

TEG-Optionsscheine. Im Zusammenhang mit der Wolfram-Vorauszahlungsfazilität gewährt TEG gemäß Ausnahmen von den Registrierungs-, Zulassungs- und/oder Prospektanforderungen nach den geltenden Wertpapiergesetzen Blue Moon Optionsscheine zum Erwerb von Stammaktien von TEG mit einem Gesamtausübungspreis von 25 Millionen US-Dollar (die "TEG-Optionsscheine"), die am fünften (5.) Geschäftstag nach dem heutigen Tag ausgegeben werden sollen. Die TEG-Optionsscheine haben einen Ausübungspreis, der dem höheren der folgenden Werte entspricht: (i) dem volumengewichteten Durchschnittskurs (dem "VWAP") der TEG-Aktien über fünf (5) Tage, der am fünften Geschäftstag nach dem heutigen Tag endet, oder (ii) dem Nasdaq-Mindestkurs gemäß der Nasdaq-Regel 5635. Die TEG-Optionsscheine haben eine Laufzeit von drei (3) Jahren ab dem Ausgabedatum und sind während eines Zeitraums von sechs (6) Monaten nach der Ausgabe nicht ausübbar. Kapitalbeteiligung. TEG wird innerhalb von fünfundvierzig (45) Tagen nach dem Bekanntgabedatum gemäß Ausnahmeregelungen von den Registrierungs-, Zulassungs- und/oder Prospektanforderungen nach den geltenden Wertpapiergesetzen neues Eigenkapital von Blue Moon im Wert von 25 Millionen US-Dollar zeichnen und erwerben (die "Kapitalbeteiligung"), bestehend aus 3.500.000 Einheiten von Blue Moon (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 10,00 C$ pro Einheit oder einem Aufschlag von 31,8 % auf den Schlusskurs von Blue Moon am 11. September. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie von Blue Moon (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem (1) Bezugsrecht auf Stammaktien (jeweils ein "Bezugsrecht"). Jedes Bezugsrecht berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer (1) zusätzlichen Stammaktie von Blue Moon (jeweils eine "Bezugsrechtsaktie"). Vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV beträgt der Ausübungspreis für jede Optionsaktie 10,80 C$. Die Optionsscheine sind für einen Zeitraum von drei (3) Jahren nach Abschluss der Kapitalzeichnung ausübbar. Investition in das Joint Venture. Kapitalzuführung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar durch TEG in die APT-Anlage. Die Beteiligungsanteile an der Joint-Venture-Gesellschaft werden nach der Investition wie folgt aufgeteilt: TEG - 70 %, Blue Moon - 20 % und EQ - 10 %. TEG wird die APT-Anlage betreiben. Die anfängliche Kapitaleinlage von Blue Moon in das Joint-Venture-Unternehmen besteht aus der APT-Anlage und der dazugehörigen Infrastruktur sowie der nachstehend beschriebenen Abnahmeverpflichtung.

Die Erlöse aus der Blue-Moon-Investition dürfen ausschließlich im Zusammenhang mit dem Springer-Projekt verwendet werden, wobei alle Erlöse aus dem Bergbau und der Aufbereitung ausschließlich für die Wolfram-Erschließung vorgesehen sind.

Der Abschluss der hierin beschriebenen Transaktionen steht unter anderem unter dem Vorbehalt des Vorliegens akzeptabler Due-Diligence-Ergebnisse für alle nicht eigenkapitalbezogenen Transaktionskomponenten, aller erforderlichen Genehmigungen der TSXV und anderer Aufsichtsbehörden sowie der Genehmigung, Unterzeichnung und Aushändigung der erforderlichen endgültigen Vereinbarungen. Innerhalb von 45 Tagen wird erwartet, dass TEG eine Investition in Höhe von 50 Millionen US-Dollar in die BM Group, wie nachstehend definiert, abschließt, wobei die Hälfte davon auf die Kapitalzeichnung und die andere Hälfte auf die Investition der Tranche 1 entfällt.

Blue Moon und TEG werden eine einvernehmlich vereinbarte Investorenvereinbarung (die "Investorenvereinbarung") abschließen, die TEG übliche anteilige Beteiligungsrechte an zukünftigen Finanzierungen von Blue Moon sowie einen Sitz im Vorstand nach Abschluss der Eigenkapitalfinanzierung einräumt.

Mechanismen der JV-Investition und der Abnahmeverpflichtung

Gemäß den derzeit vorgesehenen Bedingungen der Transaktion behält die BM Group das vollständige Eigentum und den Betrieb der Mine und der Aufbereitungsanlage im Rahmen des Springer-Projekts, einschließlich aller Genehmigungen für den Betrieb am Standort. Die BM Group behält im Namen der JV-Gesellschaft das Eigentum an bestimmten Nebenanlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Versorgungsanschlüsse, Wasserrechte und Abraumhalden. Die JV-Gesellschaft wird einen Standort-Masterplan vereinbaren, der Aspekte wie Grundstücke und Zufahrten, die Annahme von Konzentrat, Produktion und Versand, den Ausbau von Solar- und Erdgaskraftwerken sowie weitere Erweiterungen, Labor, Versorgungsanschlüsse und Abfall/Abraum einschließlich Kapitalrückgewinnungskosten und standortweiter Wasserrechte abdeckt.

Die APT-Produktion am Standort Springer soll voraussichtlich wie folgt schrittweise erfolgen:

Phase 1 APT ("Phase 1 APT") zielt auf eine APT-Produktionskapazität von 4.000 Tonnen pro Jahr ab, einschließlich der Infrastruktur für die Produktion von blauem Wolframoxid ("BTO") und einer zusätzlichen Auslaugungslinie.

Nachfolgende schrittweise Erweiterungen der Produktionskapazität der APT-Anlage richten sich nach der Nachfrage und der Notwendigkeit, die Minenkonzentratproduktion von Blue Moon, die Konzentratproduktion der bestehenden und neuen Minen von EQ sowie anderer neuer Minen (einschließlich der Minen von EQ) zu unterstützen; die Finanzierung erfolgt anteilig durch die Parteien nach Abschluss von Phase 1 APT (unter der Annahme von Kapitalkosten von weniger als 100 Millionen US-Dollar).

Die Beschaffung von Konzentrat für die APT-Anlage sowie die Abnahmevereinbarungen werden voraussichtlich wie folgt aussehen:

TEG Jahre 1-5: Die Joint-Venture-Gesellschaft wird jährlich bis zu 75 % der Eingangsmenge der Produktion des Springer-Projekts zuweisen. Falls Blue Moon nicht über eine ausreichende Produktion verfügt, um diesen Schwellenwert zu erreichen, kann TEG Material aus anderen Abnahmevereinbarungen beziehen, deren Vertragspartei sie ist (die auf Wunsch und mit Unterstützung von DoW geschlossen wurden). EQ Jahre 1-5: Vorbehaltlich einer Obergrenze von 1.000 Tonnen Produktionskapazität pro Jahr wird das Joint-Venture-Unternehmen jährlich 25 % des Eingangsvolumens dem EQ-Konzentrat zuweisen. Reicht die EQ-Produktion nicht aus, um 25 % der jährlichen Eingangskapazität der APT-Anlage zu decken, oder nimmt EQ seine Zuteilung jährlich nicht in Anspruch, steht die nicht genutzte Menge für Wolframkonzentrate aus der Springer-Mine ("Springer-Konzentrat") und/oder die in (a) oben beschriebene Beschaffung von Dritten zur Verfügung. Nach dem 5. Jahr: Blue Moon erhält ein anteiliges "Meistbegünstigungsrecht" auf 90 % der Kapazität der APT-Anlage, während EQ 10 % erhält. Abnahmeverpflichtung von Blue Moon: Die JV-Gesellschaft wird eine Vereinbarung über das Recht auf eine 100-prozentige Abnahme des Springer-Konzentrats abschließen, sofern die JV-Gesellschaft über die Kapazität verfügt, 100 % des Springer-Konzentrats zu verarbeiten. Etwaiges überschüssiges Springer-Konzentrat wird von der JV-Gesellschaft auf bestmögliche Weise vermarktet. EQ-Abnahme: Die JV-Gesellschaft und EQ schließen eine Abnahmevereinbarung über 4.000 Tonnen WO3, die im EQ-Konzentrat enthalten sind, über einen Zeitraum von acht (8) Jahren ab, beginnend mit der Inbetriebnahme der APT-Anlage (die "EQ-Abnahmevereinbarung").

Blue Moon wird das Springer-Konzentrat an die JV-Gesellschaft zu denselben Preisbedingungen verkaufen, die EQ gemäß der EQ-Abnahmevereinbarung für seine Abnahme durch die APT-Anlage erhält. Bis zur Aufnahme der kommerziellen Produktion in der APT-Anlage wird die JV-Gesellschaft das Springer-Konzentrat auf dem freien Markt verkaufen, wobei sich alle Parteien nach besten Kräften bemühen werden, die Mengen zu bestmöglichen Preisen an gemeinsam vereinbarte Abnehmer zu vermarkten.

Unabhängig davon schließt EQ derzeit vorläufige Erzsortierarbeiten in der Springer-Mühle unter Einsatz seiner firmeneigenen Technologie ab. Die ersten Ergebnisse waren positiv, und es werden weitere Testarbeiten empfohlen. Vorbehaltlich des Ergebnisses der zusätzlichen Testarbeiten beabsichtigen alle Parteien, eine Erzsortieranlage in der Springer-Mühle zu installieren.

Zu den weiteren Aspekten des Joint-Venture-Unternehmens gehören Supermehrheitsrechte bei bestimmten Entscheidungen, wie sie für Joint-Venture-Vereinbarungen üblich sind, Anforderungen an die Betriebsführung, parteiübergreifende Sicherheiten, Eingriffsrechte und Rechtsbehelfe, standardmäßige Streitbeilegungsmechanismen sowie die für eine solche Transaktion üblichen Zusicherungen und Gewährleistungen. Blue Moon hat zudem bestimmte Mindestlieferverpflichtungen an die APT-Anlage; sollten diese nicht erfüllt werden können, könnte dies die Aufhebung der Blue-Moon-Abnahmevereinbarung zur Folge haben.

Die Parteien werden rechtlich von folgenden Kanzleien vertreten: Blue Moon durch Bennett Jones LLP, TEG durch Ellenoff Grossman & Schole LLP und EQ durch Sidley Austin LLP.

Qualifizierte Personen

Die technischen und wissenschaftlichen Informationen dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Reza Ehsani, P.Eng., einem leitenden Angestellten von Blue Moon in der Funktion als SVP Projects und einer nicht unabhängigen qualifizierten Person im Sinne der NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Blue Moon

Blue Moon treibt fünf polymetallische Brownfield-Projekte voran, darunter das Kupfer-Gold-Silber-Projekt Nussir in Norwegen, das Kupfer-Zink-Gold-Silber-Projekt NSG in Norwegen, das Zink-Gold-Silber-Kupfer-Projekt Blue Moon in den Vereinigten Staaten, das Wolfram-Molybdän-Projekt Springer in den Vereinigten Staaten und das Germanium-Gallium-Kupfer-Projekt Apex in den Vereinigten Staaten. Alle fünf Projekte verfügen über eine günstige Lage mit bestehender lokaler Infrastruktur, darunter Straßen, Stromversorgung und historische Infrastruktur. Zink, Kupfer und Wolfram stehen derzeit auf der Liste der USGS und der EU für Metalle, die für die Weltwirtschaft und die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, und Germanium sowie Gallium sind ebenfalls auf der USGS-Liste der kritischen Metalle aufgeführt. Zu den Hauptaktionären zählen Teck Resources Limited, von Oaktree Capital Management verwaltete Fonds, Hartree Partners LP, Wheaton Precious Metals, Altius Minerals Corporation, Baker Steel Resources Trust, LNS und Monial. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens (www.bluemoonmetals.com).

Über die Elmet Group

Die Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von präzisionsgefertigten Komponenten und fortschrittlichen Hochenergiesystemen für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungs- und Regierungsbranche, die Industrie, die Medizin, die Halbleiter- und Elektronikindustrie sowie den Energiesektor. TEG ist in drei Segmenten tätig: Critical Materials Components (CMC), Engineered Microwave Products (EMP) und Elmet Refining & Trading (ERT). Dabei nutzt das Unternehmen sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und Präzisionstechnik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. Die Elmet Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die inländischen Fertigungskapazitäten zu stärken, um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Materialien als auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

Über EQ Resources

EQ Resources Limited ist ein weltweit führendes Wolfram-Bergbauunternehmen, das sich nachhaltigen Abbau- und Verarbeitungsverfahren verschrieben hat. EQ ist an der Australian Securities Exchange notiert und konzentriert sich auf den Ausbau seiner erstklassigen Wolfram-Vorkommen in Mt Carbine in Nord-Queensland (Australien) und in Barruecopardo in der Provinz Salamanca (Spanien). EQ nutzt fortschrittliche Technologien zur Mineralverarbeitung und unerschlossene Ressourcen in verschiedenen Ländern mit dem Ziel, ein weltweit führender Anbieter des kritischen Minerals Wolfram zu werden. EQ strebt danach, durch die Exploration und Erschließung seines aktuellen Projektportfolios Wert für die Aktionäre zu schaffen und gleichzeitig weiterhin Unternehmens- und Explorationsmöglichkeiten im Bereich der New Economy und der kritischen Mineralien weltweit zu evaluieren.

Weitere Informationen:

Blue Moon Metals Inc.

Christian Kargl-Simard

CEO und Vorstandsmitglied

Telefon: (416) 230-3440

E-Mail: mailto:christian@bluemoonmetals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch/

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Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung von Blue Moon, darunter unter anderem: Erwartungen hinsichtlich der aktuellen Rohstoffpreise; die Fähigkeit, Genehmigungen nach Bedarf zu erhalten, zu erneuern und zu verlängern; Schätzungen der Reserven und Ressourcen bei Springer; potenzielle Produktionsmengen im Zusammenhang mit Springer; die Verfügbarkeit von Versorgungsleistungen; sowie die Umsetzung bei Springer.

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