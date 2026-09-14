DAX Gewinner am Freitag: Deutsche Börse Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Zum Xetra-Schluss am Freitag (11.09.2026) überwogen an der Frankfurter Börse klar die bullischen Vorzeichen: 29 Werte notierten im Plus, während 11 Aktien mit Abschlägen gehandelt wurden. Der unangefochtene Spitzenreiter auf der Liste der DAX Gewinner war die Infineon Aktie, die sich um 5,44 - verteuerte. Dahinter folgten Siemens mit einem Plus von 2,60 - und die Deutsche Telekom mit 2,55 - Kursgewinn.

- Infineon WKN: 623100 - ISIN: DE0006231004 - Ticker: IFX

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performer im DAX: Die Infineon Aktie sicherte sich am Freitag mit einem Kursplus von 5,44 - den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern , gefolgt von Siemens (+2,60 - und der Deutschen Telekom (+2,55 %).

Die sicherte sich am Freitag mit einem Kursplus von 5,44 - den Spitzenplatz unter den , gefolgt von Siemens (+2,60 - und der Deutschen Telekom (+2,55 %). Entscheidende Marken im Tageschart: Mit der Freitags-Gegenbewegung schob sich der Kurs wieder über den SMA20 (56,62 EUR). Ein nachhaltiges Kaufsignal entsteht erst per Tagesschlusskurs über dem SMA50 (61,65 EUR), während bei erneuter Schwäche ein Rücksetzer auf den SMA200 (54,04 EUR) droht.

Mit der Freitags-Gegenbewegung schob sich der Kurs wieder über den SMA20 (56,62 EUR). Ein nachhaltiges Kaufsignal entsteht erst per Tagesschlusskurs über dem SMA50 (61,65 EUR), während bei erneuter Schwäche ein Rücksetzer auf den SMA200 (54,04 EUR) droht. Neutrales Gesamtbild im 4h-Chart: Die übergeordnete Trendprognose bleibt trotz der positiven Tagesprognose neutral; für einen Anstieg in Richtung der SMA200 im 4h-Chart (64,13 EUR) ist zwingend anhaltende Volumendynamik erforderlich.

DAX 40 Gewinner: Infineon Aktie (IFX) mit Tagesgewinn

Die Infineon Aktie sicherte sich am Freitag per Xetra-Schluss mit einem Kursplus von 5,44 - den Tagessieg im deutschen Leitindex.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 14.09.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bis Ende 2025 verharre das Papier in einer ausgeprägten Seitwärtsrange. Erst mit Beginn des neuen Jahres gelang der Befreiungsschlag nach oben. Die Infineon Aktie geriet verstärkt in den Fokus der Anleger und kletterte im Zuge des Ausbruchs bis auf ein Hoch bei 48,22 EUR. Die anschließenden Gewinnmitnahmen drückten den Kurs vorübergehend unter die 40,00-EUR-Marke, wo sich das Papier stabilisieren konnte.

Mit einem Gap-up über 40,00 EUR startete eine dynamische Erholung. Das Hoch von Anfang Juni wurde jedoch erneut für Abgaben genutzt. Der Rücksetzer führte die Aktie an den SMA20 (aktuell bei 56,62 EUR), wo zunächst eine Konsolidierung gelang. Der anschließende Test des Juni-Hochs scheiterte jedoch erneut und mündete in Verkaufsdruck unter den SMA20 sowie unter den SMA50 (aktuell bei 61,65 EUR)....

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