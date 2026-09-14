Die Aktie der Deutschen Telekom steht weiterhin im Zeichen ihres starken US-Geschäfts. Die Mehrheitsbeteiligung an T-Mobile US bleibt der zentrale Wachstumsmotor des Bonner Konzerns und hat maßgeblichen Einfluss auf die operative Entwicklung und die Bewertung der Telekom-Aktie. Konzern bestätigt Wachstumskurs Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Deutsche Telekom weiteres Wachstum. Der Konzern rechnet mit einem leicht steigenden Umsatz sowie einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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