Bei Nvidia trifft die neue KI-Debatte natürlich mitten ins Herz der bisherigen Story. Mehrere führende Köpfe der Branche fordern plötzlich mehr Vorsicht beim Tempo der Entwicklung und davon lebt Nvidias Geschäft seit Jahren. Die Aktie kommt vorbörslich bereits unter Druck. Ganz so einfach ist die Sache aber trotzdem nicht. Die KI-Angst trifft Nvidia an einer empfindlichen Stelle Der Auslöser kommt diesmal direkt aus der Branche selbst. Anthropic-Chef ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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