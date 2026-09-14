Die NanoRepro AG möchte eine breit aufgestellte Consumer-Health-Plattform entwickeln. Die Aktie ist nach ihren Höhenflug zur Jahresmitte wieder deutlich zurückgekommen. Wie geht es jetzt weiter? Ambitionierte Umsatzziele bis 2030 Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet NanoRepro einen Konzernumsatz von rund 18 Millionen Euro. Bis 2028 soll der Umsatz organisch auf etwa 28 Millionen Euro steigen. Für 2030 stellt der Vorstand - unter Einbeziehung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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