Die BioNTech-Aktie befindet sich derzeit in einer Seitwärtsbewegung. Dabei verläuft der Kurs sehr volatil innerhalb einer Range zwischen 95 und 1115 US$. Am Montag notiert die Aktie aktuell bei 96,80 €. Hier stellt sich die Frage: Steigt der Kurs wieder in Richtung des oberen Endes der Range und wie kann es mittelfristig weitergehen? Restrukturierung eingeleitet Mit dem deutlichen Rückgang des Corona-Geschäfts und der Übernahme von CureVac hat BioNTech ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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