Die SoftBank-Aktie erlebt dieser Tage eine veritable Achterbahnfahrt. Nachdem es in der vergangenen Handelswoche für die japanische Technologieholding um +22% nach oben gegangen ist, kracht der Kurs am Montagmorgen um -14% in die Tiefe. Was steckt hinter dem Mini-Crash und sollten Anleger die Gelegenheit für einen Einstieg nutzen? Ungewohnt kritische Worte Es sind ungewohnte Worte der beiden wichtigsten Vertreter der KI-Branche, die die SoftBank-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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