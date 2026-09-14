Kleine Ölperlen | SpaceX: 2027 KI im All | Softbank: OpenAI Absturz l Siemens Energy: KI-Schock
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:54
|Kleine Ölperlen | SpaceX: 2027 KI im All | Softbank: OpenAI Absturz l Siemens Energy: KI-Schock
|Kleine Ölperlen | SpaceX: 2027 KI im All | Softbank: OpenAI Absturz l Siemens Energy: KI-Schoc
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|10:53
|Noch vor Hugging-Face-Hack: KI-Agenten von OpenAI haben Rubygems attackiert
|10:38
|SoftBank taumelt: Was OpenAIs Rückzug jetzt auslöst
|10:18
|AM Need to Know: OpenAI rules out 2026 IPO, tanker rates hit records & more
|10:00
|Stock futures retreat as investors digest OpenAI IPO comments, higher oil prices
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:54
|Kleine Ölperlen | SpaceX: 2027 KI im All | Softbank: OpenAI Absturz l Siemens Energy: KI-Schock
|Kleine Ölperlen | SpaceX: 2027 KI im All | Softbank: OpenAI Absturz l Siemens Energy: KI-Schoc
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|10:53
|Infineon, Aixtron, Siltronic: KI-Warnruf schickt deutsche Chipwerte auf Talfahrt
|Ein Warnruf führender KI-Köpfe wie Anthropic-Chef Dario Amodei sorgt am Montag für Kursrutsche. Aixtron, Infineon, Suss Microtec und Co. verlieren deutlich, in Asien brechen SoftBank und der Kospi noch...
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|10:46
|Siemens Energy (ENR) fällt um 5,9 % auf 135,81 Euro - das ist der Grund
|10:26
|Siemens Energy: Das steckt hinter JPMorgans Kursfantasie
|10:10
|Siemens-Energy-Aktie: Schlummert hier ein Milliardenwert?
|Die Siemens-Energy-Aktie notiert mit rund 144 € fast 25% unter ihrem Rekordhoch von 191,66 €. Gleichzeitig reichen die Analystenziele bis 250 €. Neben der hohen Nachfrage nach Gasturbinen und Netztechnik...
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:54
|Kleine Ölperlen | SpaceX: 2027 KI im All | Softbank: OpenAI Absturz l Siemens Energy: KI-Schock
|Kleine Ölperlen | SpaceX: 2027 KI im All | Softbank: OpenAI Absturz l Siemens Energy: KI-Schoc
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|10:38
|SoftBank taumelt: Was OpenAIs Rückzug jetzt auslöst
|10:37
|AI Stocks Plummet Amid Calls For Slowdown-Softbank Chief's Fortune Drops By $8 Billion
|10:30
|Patrick Bet-David Warns Monday Could Be a 'Bloodbath' for Stocks as AI Safety Debate Rattles Markets: Samsung, SK Hynix, SoftBank Lead Asian Selloff
|09:03
|Guten Morgen aus der Redaktion: KI-Titel wie Softbank oder SK Hynix heute Morgen unter Druck
|Nach der Gegenbewegung am Freitag kippt heute Morgen die Stimmung wieder ab. Nikkei und KOSPI liegen im Minus, besonders unter Druck stehen asiatische KI-Titel. SoftBank (s. Chart) verliert zweistellig...
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|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|10:55
|Anthropic plant Mega-Börsengang - an der gleichen Börse wie SpaceX
|10:54
|Kleine Ölperlen | SpaceX: 2027 KI im All | Softbank: OpenAI Absturz l Siemens Energy: KI-Schock
|Kleine Ölperlen | SpaceX: 2027 KI im All | Softbank: OpenAI Absturz l Siemens Energy: KI-Schoc
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|10:30
|Nasdaq 100: SpaceX vor Gewichtungs-BOOM - was das für den Kurs bedeutet
|09:51
|Korean Air rüstet erste Flugzeuge mit Satelliteninternet Starlink aus
|09:23
|KI-Gefahr zu groß?: KI-Elite fordert langsameres Entwicklungstempo - doch nicht mit Trump
|© Foto: Dall-EKI-Risiken alarmieren Amodei, Altman und Musk, die nun gemeinsam auf ein langsameres Entwicklungstempo drängen. Trump lehnt das mit Blick auf China ab Enthaltene Werte: US84615Q1031,WSOANTHRO000...
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|SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP
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