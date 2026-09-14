Am 2. Juni entschied das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz, dass Photovoltaik-Installationsbetriebe einen Eintrag in der Handwerksrolle benötigen. Gemäß Paragraf 1 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks, auch als Handwerksordnung (HwO) bekannt, seien Planung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Photovoltaik-Anlagen, insbesondere auf Dächern, "wesentliche Tätigkeiten des Dachdecker- beziehungsweise des Elektrotechniker-Handwerks". Diese Formulierung aus dem Leitsatz des Urteils wurde in der Folge vielfach zitiert und beinahe ebenso oft missverstanden. Das erste und häufigste Missverständnis: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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