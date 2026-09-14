Bern - Die SRG hat im Rahmen ihres Transformationsprojekts Sparmassnahmen für 2027 konkretisiert. Sie will im kommenden Jahr 80 Millionen Franken einsparen. Unter anderem werden über 20 Prozent der Führungspositionen auf den obersten Ebenen abgebaut. Die Massnahmen sollen das Programm möglichst schonen. Die Massnahmen sind Teil des unternehmensweiten Transformationsprojekts «Enavant», wie die SRG SSR am Montag mitteilte. Mit diesem will sich das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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