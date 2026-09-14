Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem bereits eher schwachen Start bis zum Mittag weiterhin im roten Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit 25.460 Punkten berechnet, ein Minus von 0,4 Prozent im Vergleich zum Schlussniveau des vorherigen Handelstags. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, Bayer und die Deutsche Börse, am Ende Infineon, Hochtief und Siemens Energy.



"Noch klammern sich die Anleger in Frankfurt an den Strohhalm einer sich stabilisierenden Konjunktur in Deutschland und nutzen dies als Kaufargument für die im Dax notierten Unternehmen", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Aber die weiter anziehenden Ölpreise sorgen für zunehmende Skepsis über die weitere Inflationsentwicklung und die daraus resultierenden Folgen für den Konsum und die Zinsniveaus."



"Die Nordseesorte Brent notiert aktuell deutlich über der Stressmarke von 100 US-Dollar und scheint nur schwer aufzuhalten", so Lipkow. Die angespannte Situation im Nahen Osten sorge so dafür, dass sich die Investoren mit ihren selektiven Käufen auf die defensiven Branchen konzentrieren. "Sie wollen weiter an potenziellen Kursgewinnen im Dax partizipieren, ohne dabei zu stark von den negativen Folgen höherer Energiepreise getroffen zu werden."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1541 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8665 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 107,70 US-Dollar; das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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