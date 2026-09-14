Paris/London/Zürich - Der EuroStoxx 50 hat am Montag nahtlos an seine beiden schwachen Vorwochen angeknüpft. Wieder steigende Ölpreise und neue Bedenken zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) trübten die Stimmung. Der Leitindex der Eurozone fiel bis zum Mittag um mehr als ein Prozent auf 6259 Punkte. Damit bewegt sich das Börsenbarometer mittlerweile auf dem Niveau von Ende Juli. Ausserhalb der Eurozone hingegen wurden Kursgewinne verzeichnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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