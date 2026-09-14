Über 50 Prozent Marktanteil klingt nach einem Triumph, ist aber quasi der Rückzug der Konkurrenz geschuldet. Während Ford und General Motors ihre E-Autos einstampfen, sichert sich Tesla den Rest des Kuchens und expandiert still nach Vietnam. Tesla hat sich mehr als die Hälfte des US-Marktes für Elektrofahrzeuge zurückerobert, während traditionelle Automobilhersteller ihre verlustreichen Elektroauto-Sparten zurückfahren. Bis August kam der Konzern auf einen Anteil von 52 Prozent am US-Elektrofahrzeugabsatz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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