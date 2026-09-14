Chefs der größten KI-Anbieter warnen vor den möglichen Folgen ihrer eigenen Schöpfung. Ist das berechtigt oder pures Marketing? Ein Experte schätzt die Lage ein. Der KI-Experte Dennis-Kenji Kipker hält Warnungen führender KI-Unternehmen vor einer außer Kontrolle geratenden künstlichen Intelligenz grundsätzlich für berechtigt. Zwar seien konkrete Zeitangaben empirisch nicht belegbar, sagte der Professor vom Cyber Intelligence Institute (CII) im ZDF-Morgenmagazin. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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