Erst bauen sie die mächtigsten KI-Systeme der Welt, jetzt warnen Musk, Altman und Amodei gemeinsam vor genau diesen. Ein Investor hält das für ein durchsichtiges Manöver. China spricht von Kaltem Krieg. Die Chefs von drei der größten KI-Unternehmen sind sich einig: Die Entwicklung der Technologie muss langsamer werden, bevor ihre Fortschritte zu einer unkontrollierbaren Bedrohung werden. Elon Musk, Sam Altman und Dario Amodei haben zusammen Dutzende Milliarden US-Dollar in immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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