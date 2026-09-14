Die WEMAG AG übernimmt 15 Prozent der Anteile an der 360Volt GmbH. Gemeinsam wollen die Unternehmen Angebote für die Wohnungswirtschaft entwickeln und dabei Wärmeversorgung, Photovoltaik, Speicher und Ladeinfrastruktur verbinden. WEMAG und 360Volt richten ihre Zusammenarbeit insbesondere auf Mehrfamilienhäuser, größere Wohngebäude und Gewerbeimmobilien aus. Das im April 2024 gegründete Unternehmen 360Volt plant, liefert und installiert Wärmepumpensysteme und ist derzeit in Bochum sowie Alsbach-Hähnlein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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