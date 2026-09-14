Unterföhring (ots) -Willkommen, Davina! Willkommen, Shania! Willkommen, Carmen! Willkommen, Robert! Herzlich Willkommen bei ProSiebenSat.1, liebe Familie Geiss. Deutschlands vielleicht bekannteste und beliebteste TV-Familie zieht um. In der zweiten Jahreshälfte 2027 wird ProSiebenSat.1 die neue Heimat von Familie Geiss. Die Unterföhringer Sendergruppe wird in den nächsten Jahren jeweils 20 neue Doppelfolgen der Familien-Doku zeigen. Wann? Wo? Wie? Auf diese Fragen wird es rechtzeitig im Vorlauf der Ausstrahlung die Antworten geben. Produziert wird die Familien-Serie wie ehedem von der Kölner Firma Geiss TV.Carmen Geiss, Geschäftsführerin Geiss TV: "Wir freuen uns sehr darauf, ein neues Kapitel in unserer Familien- und Firmengeschichte einzuleiten. Nach 16 Jahren erfolgreichem Fernsehen bei RTLZWEI ist es für uns Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir sind ausdrücklich dankbar für die Vergangenheit. Doch viele Dinge verändern sich und haben sich verändert. Und nur wer sich selbst ständig hinterfragt und aktiv bleibt, bleibt auch erfolgreich. Besonders in dieser sich stark verändernden Medienlandschaft. Wir haben uns als Familie entschieden, einen großen Schritt zu wagen und zur Sendergruppe von ProSiebenSat.1 zu wechseln. Jetzt sind wir gespannt auf alles Neue, was da auf uns zukommt. Aber eines können wir vor allem unseren Fans versprechen: Wir bleiben uns treu und zeigen euch weiterhin unser ungeschminktes, manchmal verrücktes aber stets liebevolles Familienleben."Robert Geiss: "Ich kann als Oberhaupt der Familie ergänzen, dass wir uns weiterentwickeln wollen und uns das Angebot von ProSiebenSat.1 beeindruckt hat. Wie alle unsere Fans wissen, sind wir eine Unternehmerfamilie. Und wer sich nicht immer neu erfindet, bleibt stehen. Von nix kommt eben nix! Wir stehen wie keine andere Fernsehfamilie auf der Welt für Veränderung, Unternehmertum, Aufbruch und eine gehörige Portion positiver Verrücktheit. Ihr könnt also gespannt sein auf alles, was da kommt. An der Stelle sagen wir aber auch noch einmal ausdrücklich Danke an unseren alten Haussender RTLZWEI, der uns über all die Jahre die Treue gehalten hat. So wie wir ihm. Nun geht es auf zu neuen Ufern und neuen Abenteuern, auf die sich vor allem unsere Fans freuen können. Wir werden wieder alles geben und sind gespannt, was alles auf uns zukommt."Pressekontakt:Christoph KörferVice President Content Communicationsemail: christoph.koerfer@seven.oneSeven.One Entertainment Group GmbHMedienallee 7, 85774 UnterföhringOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/6351603