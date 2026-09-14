Budapest - Deutschland und Ungarn wollen ihre bilateralen Beziehungen erneuern. Man wolle die Partnerschaft stärken, ein neues, auf Vertrauen basierendes Kapitel in den deutsch-ungarischen Beziehungen aufschlagen und die Zukunft in der Europäischen Union gemeinsam gestalten, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Außenminister Johann Wadephul und seiner ungarischen Amtskollegin Anita Orbán, die am Montag am Rande des Besuch des CDU-Ministers in Ungarn veröffentlicht wurde.



In diesem Sinne halte man mit Blick auf die Erneuerung der bilateralen Beziehungen fest: "In Zeiten geopolitischer und geoökonomischer Herausforderungen setzen wir uns im Geiste der europäischen Solidarität als Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Nato-Alliierte gemeinsam für ein starkes, sicheres, freies und wettbewerbsfähiges Europa ein."



Die beiden Außenminister hoben unter anderem die Bedeutung der deutsch-ungarischen Zusammenarbeit in der Automobilindustrie sowie in anderen Wirtschaftszweigen hervor und erklärten, dass sie die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen weiter ausbauen und auf zusätzliche Sektoren ausweiten wollen. Zudem sei die Stärkung des europäischen Binnenmarktes als Grundlage für ein innovationsfreundliches Investitionsumfeld in beiden Ländern von großer Bedeutung. Beide Länder drängten auf ein gemeinsames Vorgehen zur Wahrung der Energiesicherheit und zur Unterbindung illegaler Migration.



Im Hinblick auf die geopolitischen Herausforderungen bekräftigten Deutschland und Ungarn ihre Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine und setzten sich für einen sofortigen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg ein. Auch im Nahen Osten wollen beide Länder ihre Bemühungen zur Förderung von Frieden und Sicherheit verstärken. Zudem hoben die Minister die Bedeutung der Integration der Westbalkanländer in die Europäische Union und die Unterstützung der Beitrittsländer hervor.



Zum Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Deutschland wurde unterdessen vereinbart, das Deutsch-Ungarische Forum für den Dialog zwischen Politik und Zivilgesellschaft zu stärken. Das nächste Forum im Herbst 2026 in Berlin soll ein "sichtbares Zeichen des Neubeginns" in den deutsch-ungarischen Beziehungen sein.





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