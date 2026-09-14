Die Wiener Kläranlage will ein Vorklärbecken mit einer beweglichen Photovoltaikanlage überspannen. Das kommunale Unternehmen ebswien investiert rund 1,3 Millionen Euro in das Pilotprojekt und prüft anschließend einen weiteren Ausbau. Auf der Wiener Kläranlage in Simmering soll bis Mitte 2027 ein Solarfaltdach mit 262 kWp Leistung entstehen. Die 504 Solarmodule werden auf 14 Modulbahnen über dem Becken "Vorklärung West 2" installiert. Sie überspannen eine Fläche von rund 1.750 Quadratmetern und sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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