Der deutsche Leitindex gerät immer mehr unter Druck. Der rasante Anstieg der Ölpreise löste zu Wochenbeginn Schockwelle aus. Der DAX reagiert mit weiteren Abgaben auf die angespannte Gemengelage. Als ob das alles nicht schon belastend genug wäre, wirft der Fed-Termin am Mittwoch seine Schatten voraus.Die Lage im Nahen Osten hat sich am Wochenende weiter zugespitzt. Die Versorgung mit Öl wurde durch die temporäre Stilllegung einer wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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