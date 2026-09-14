Vancouver, BC, den 14. September 2026 / IRW-Press / Rocket Doctor AI Inc. (CSE: AIDR, OTC: AIRDF, Frankfurt: 9390) ("Rocket Doctor AI" oder das "Unternehmen"), ein von Ärzten gegründetes, KI-gestütztes Gesundheitstechnologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, Ärzte zu unterstützen und den Zugang zu hochwertiger Versorgung zu erweitern, freut sich, im Vorfeld des Town-Hall-Meetings einen kurzen operativen Überblick zu geben, der die Fortschritte des Unternehmens bei einigen seiner wichtigsten Leistungsindikatoren für den US-Geschäftsbetrieb in den ersten beiden Monaten des dritten Quartals 2026 hervorhebt.

Im Anschluss an die am 1. September 2026 bekannt gegebenen Finanz- und Geschäftsergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2026 und im Vorfeld der globalen Town-Hall-Veranstaltung des Unternehmens (siehe Details unten und Ankündigung in einer Pressemitteilung vom 9. September 2026), die für Montag, den 14. September 2026, angesetzt ist, freut sich das Unternehmen, weitere wichtige aktuelle Kennzahlen zu seinen US-Aktivitäten bekannt zu geben.

- Zeit: 1300 Pacific Standard Time / 1600 Eastern Standard Time / 2200 MEZ

- Link: Zoom Webinar: https://us06web.zoom.us/j/83081404618

Ziel dieses Zwischenberichts ist es, diese Informationen vor dem Town-Hall-Meeting öffentlich zugänglich zu machen.

Wichtige operative Meilensteine in den USA (Juli - August 2026)

Abgeschlossene Patientenbesuche: Die Zahl der abgeschlossenen Patientenbesuche in den USA belief sich für den am 31. August 2026 endenden Zweimonatszeitraum auf 3.625, was 93 Prozent der 3.911 abgeschlossenen Besuche entspricht, die für das gesamte zweite Quartal (3 Monate) des Jahres 2026 erfasst wurden.

Klinische Stunden: Die klinischen Stunden in den USA stiegen in den zwei Monaten bis zum 31. August 2026 auf 1.555 Stunden, was 78 Prozent der 1.987,5 klinischen Stunden entspricht, die für das gesamte zweite Quartal 2026 erfasst wurden.

Umsatzrealisierung und zeitliche Verzögerung

Wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 1. September 2026 ausführlich dargelegt, ist zu beachten, dass es - da das Unternehmen bestimmte Umsätze in den USA derzeit nach dem Kassenprinzip erfasst - zu einer zeitlichen Verzögerung zwischen dem deutlichen Anstieg der Patientenbesuche und der entsprechenden Umsatzrealisierung kommt.

Darüber hinaus ist, wie im Zwischenbericht "Management's Discussion and Analysis" ("MD&A") des Unternehmens für das zweite Quartal beschrieben, der unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist, Folgendes zu beachten:

(i) Im Zusammenhang mit seinen US-Aktivitäten unterscheidet das Unternehmen bei der Feststellung der Erstattungsberechtigung für über seine Plattform durchgeführte Patientenbesuche zwischen Patienten innerhalb des Netzwerks und Patienten außerhalb des Netzwerks. Bei Patienten innerhalb des Netzwerks müssen sowohl der Patient als auch der behandelnde Arzt bei dem jeweiligen Versicherungsträger, Medicare oder Medicaid registriert sein, damit ein Erstattungsantrag zahlungsberechtigt ist. Bei Patienten außerhalb des Netzwerks hat das Unternehmen die strategische Entscheidung getroffen, den Zugang zu seiner Plattform zu gewähren, um die Akzeptanz zu fördern und seine Nutzerbasis in dieser frühen Phase der Marktentwicklung in den USA zu erweitern.

(ii) Obwohl im Allgemeinen nicht mit einer Erstattung für Besuche außerhalb des Netzwerks zu rechnen ist, wird das Unternehmen dennoch, soweit möglich, Erstattungsanträge für diese Besuche einreichen, da die Möglichkeit besteht, dass bestimmte Anträge nach Ermessen des Kostenträgers genehmigt werden.

(iii) In Übereinstimmung mit den allgemeinen Grundsätzen des Unternehmens zur Umsatzrealisierung für seine US-Geschäftstätigkeit werden alle Beträge, die im Zusammenhang mit Forderungen außerhalb des Netzwerks eingezogen werden, erst bei tatsächlichem Zahlungseingang als Umsatz erfasst, was die erhöhte Unsicherheit hinsichtlich der Einziehung im Zusammenhang mit diesen Besuchen widerspiegelt. Die Unternehmensleitung wird ihre Netzwerkabdeckung und ihre Beziehungen zu den Kostenträgern weiterhin bewerten, um Patienten und Ärzte außerhalb des Netzwerks im Laufe der Zeit in den Netzwerkstatus zu überführen, was voraussichtlich die Erstattungssätze verbessern und künftig eine größere Umsatzvorhersehbarkeit gewährleisten wird.

Über Rocket Doctor AI Inc.

Rocket Doctor AI Inc. bietet von Ärzten entwickelte, KI-gestützte Lösungen, die darauf ausgelegt sind, eine hochwertige Gesundheitsversorgung während des gesamten Behandlungsverlaufs zugänglich zu machen. Ein Eckpfeiler der firmeneigenen Technologie ist die "Global Library of Medicine" (GLM), ein klinisch validiertes Entscheidungsunterstützungssystem, das unter Mitwirkung von Hunderten von Ärzten weltweit entwickelt wurde.

Neben der GLM gibt es Rocket Doctor Inc. mit seiner KI-gestützten digitalen Gesundheitsplattform und seinem Marktplatz. Unsere firmeneigenen Technologien und Systeme haben bereits über 350 Ärzten dabei geholfen, mehr als 750.000 Patientenbesuche zu betreuen. Sie ermöglichen es Ärzten, eigenständig ihre eigenen virtuellen oder hybriden Praxen zu gründen und zu verwalten - wodurch die Effizienz gesteigert, die Autonomie der Ärzte wiederhergestellt und der Zugang der Patienten zur medizinischen Versorgung erweitert wird.

Durch die Reduzierung des Verwaltungsaufwands und die Gewährleistung einer größeren Konsistenz in der Versorgung schafft unsere Technologie mehr Zeit für sinnvolle Arzt-Patienten-Interaktionen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unterversorgte, ländliche und abgelegene Gemeinden in Kanada zu erreichen, denen oft der Zugang zu Hausärzten fehlt, sowie Patienten in den USA zu unterstützen, die Medicaid und Medicare in Anspruch nehmen. Mit fortschrittlicher KI, großen Sprachmodellen und vernetzten medizinischen Geräten definiert Rocket Doctor AI die moderne Gesundheitsversorgung neu - und macht sie skalierbarer, gerechter und patientenorientierter.

Um mehr über die Produkte und Dienstleistungen von Rocket Doctor AI Inc. zu erfahren, wenden Sie sich bitte an: www.rocketdoctor.ai oder per E-Mail an: info@rocketdoctor.ai.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

Dr. Essam Hamza, CEO, Rocket Doctor AI - essam.hamza@rocketdoctor.ai

Dr. Bill Cherniak, CEO, Rocket Doctor Inc. bill@rocketdoctor.io

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@rocketdoctor.ai

Telefon: +1 (778) 819 8321

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich der künftigen Geschäftstätigkeit von Rocket Doctor AI Inc. sowie weitere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Begriffen wie "wird", "könnte", "sollte", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "vorhersagt", "positioniert" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der Town-Hall-Veranstaltung des Unternehmens, der Wachstumsstrategie des Unternehmens für die Vereinigten Staaten und Kanada, die wichtigsten operativen Meilensteine des Unternehmens in den USA, einschließlich abgeschlossener Patientenbesuche und klinischer Stunden, die zeitliche Verzögerung zwischen Patientenbesuchen und der Umsatzrealisierung, die auf der Cash-Basis basierende Umsatzrealisierungsrichtlinie des Unternehmens für das US-Geschäft, die Unterscheidung zwischen Patienten innerhalb und außerhalb des Netzwerks sowie die jeweils geltenden Kriterien für die Erstattungsberechtigung, die Strategie des Unternehmens, Patienten außerhalb des Netzwerks den Zugang zu ermöglichen, die Einreichung von Erstattungsanträgen für Besuche außerhalb des Netzwerks und die Möglichkeit, dass bestimmte Anträge nach Ermessen des Kostenträgers genehmigt werden, die Bewertung der Netzwerkabdeckung und der Beziehungen zu Kostenträgern durch die Geschäftsführung mit dem Ziel, Patienten und Ärzte außerhalb des Netzwerks in den Status "innerhalb des Netzwerks" zu überführen, die erwarteten Änderungen bei Erstattungssätzen und Umsätzen sowie die zukünftigen Pläne und Ziele von Rocket Doctor AI Inc. sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den Risikofaktoren zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, seine Beziehungen zu US-amerikanischen Kostenträgern auszubauen; der Wettbewerb auf den Märkten für digitale Gesundheitsversorgung und Telemedizin; die Fähigkeit des Unternehmens, Ärzte und Patienten für seine Plattform zu gewinnen und zu binden; regulatorische Risiken in der Gesundheitsbranche in Kanada und den Vereinigten Staaten; die Abhängigkeit von Drittkostenträgern und Partnern; Risiken im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren für Leistungserbringer, einschließlich möglicher Verzögerungen bei der Aufnahme neuer Leistungserbringer und der Fähigkeit des Unternehmens, wachsende Anforderungen an die Netzwerkkapazität innerhalb der vorgesehenen Zeitrahmen zu erfüllen; Risiken im Zusammenhang mit der Erfassung bestimmter US-Umsätze nach dem Kassenprinzip durch das Unternehmen; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den von Rocket Doctor AI Inc. bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen detailliert beschrieben werden. Weitere Risikofaktoren sind in den Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die zukunftsgerichteten Aussagen und zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Annahmen, die das Management als angemessen erachtet, einschließlich Annahmen hinsichtlich des anhaltenden Wachstums des Volumens an Patientenbesuchen und der klinischen Stunden des Unternehmens in den USA; der Fähigkeit, das Netzwerk des Unternehmens aus zugelassenen Ärzten und Gesundheitsdienstleistern aufrechtzuerhalten und auszubauen; der Fähigkeit des Unternehmens, Patienten und Ärzte außerhalb des Netzwerks im Laufe der Zeit erfolgreich in den Netzwerkstatus zu überführen; die fortgesetzte Verfügbarkeit und Stabilität der Erstattungen durch Drittzahler; den erwarteten zeitlichen Abstand zwischen Patientenbesuchen und der Umsatzrealisierung; den fortgesetzten Betrieb und die Zuverlässigkeit der Technologieplattform des Unternehmens; das regulatorische Umfeld in Kanada und den Vereinigten Staaten, das den derzeitigen Bedingungen entspricht; allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, Schlüsselpersonal zu binden und ausreichend Betriebskapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit vorzuhalten.

Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen zugrunde gelegten Annahmen als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Rocket Doctor AI Inc. liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die von der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Rocket Doctor AI Inc. wird die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur dann öffentlich aktualisieren oder revidieren, wenn dies nach kanadischem Wertpapierrecht ausdrücklich erforderlich ist.

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