Bei Allianz läuft es momentan ziemlich rund. Das erste Halbjahr brachte neue Rekorde, die Gewinne ziehen weiter an und gleichzeitig sorgt ein möglicher Milliarden-Deal in Großbritannien für neue Fantasie. An der Börse ist die Aktie allerdings längst kein Geheimtipp mehr, weshalb sich inzwischen auch die Frage stellt, wie viel von dieser starken Entwicklung im Kurs schon drinsteckt. Die Gewinne ziehen einfach weiter an Beim Blick auf die letzten Zahlen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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